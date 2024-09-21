Erdoğan ABD'ye gidiyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM 79. Genel Kurulu'na katılmak üzere gideceği ABD'ye hareketi öncesi Atatürk Havalimanında basın toplantısı düzenliyor

Erdoğan, Gazze'deki soykırıma ve İsrail'in saldırgan politikalarına karşı atılabilecek ortak adımlara temas edeceğinin altını çizdi. Erdoğan, “BM 79. Genel Kurulu) Görüşmelerin ilk gününde, 24 Eylül Salı günü BM Genel Kurulu'na hitap edeceğim. BM Güvenlik Konseyi ve uluslararası finans mimarisi başta olmak üzere küresel yönetişim mekanizmasının reform ihtiyacına dikkat çekeceğim.” dedi.

"ESAD İLE GÖRÜŞMEYE HAZIRIZ"

Erdoğan Suriye ile normalleşme adımı için görüşmeye hazır olduklarını söyledi. Bu konuda Erdoğan, 'Beşar Esed ile görüşmeye hazırız. Biz buna hazırız, karşı taraftan cevap bekliyoruz" dedi.

Biden ile görüşme kesin olmadığını söyleyen Erdoğan, "Ajandımız dolu dolu gidiyoruz. Orada sadece Biden değil birçok dünya lideri olacak. Bu kesinleşmiş değil. Ana gündem Birleşmiş Milletler Genel Kurulu ve oradaki temaslar var. Biden ile planlanan ikili bir görüşmemiz yok." ifadelerini kullandı.