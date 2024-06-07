Cumhurbaşkanı Erdoğan Devlet Denetleme Kurulu Başkanı'nı görevden aldı

3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2,3 ve 4'ünçü maddelleri ile 5 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 10. maddesi gereğince Devlet Denetleme Kurumu Başkanı Yunus Arıncı görevden alındı.



Boşalan Devlet Denetleme Kurulu Başkanlığı'na kurul üyesi Salih Tanrıkulu atandı.

Diğer yandan 4 ilin milli eğitim müdürü görevden alınarak yeni atamalar yapıldı.

SALİH TANRIKULU KİMDİR?

1974 Ankara doğumlu Salih Tanrıkulu, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümün'den mezun olduktan sonra ABD'de Illinois Üniversitesinde Ekonomi dalında yüksek lisansını tamamladı.

1997 yılında Başbakanlık Uzman Yardımcısı olarak kamu görevine başladı.

1998'den sonra Maliye Bakanlığında Gelirler Kontrolörü, Gelir İdaresi Grup Başkanı, Vergi Başmüfettişi, Vergi Denetim Kurulu Başkan Yardımcısı olarak görev yaptı.

Mesleki faaliyetleri kapsamında OECD ve AB Fiscalis çalışma gruplarında Türkiye'yi temsil etti.

2013 - 2015 yıllarında AB Nezdinde Türkiye Daimi Temsilciliği (Brüksel) Maliye Müşaviri ve NATO Denetim Kurulu üyeliği görevlerini üstlendi.

2015'de Cumhurbaşkanlığı DDK Üyeliğine atandı.

2017'den Ocak 2023'e kadar Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu Başkanlığı yaptı.

Kasım 2023'ten bu yana DDK Başkan Vekili olarak görev yapan Salih Tanrıkulu, iyi derecede İngilizce ve Fransızca biliyor.

İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLERİ DEĞİŞTİ

7 Haziran 2024 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan kararlara göre Uşak İl Milli Eğitim Müdürü Bülent Şahin, Düzce İl Milli Eğitim Müdürü Tamer Kırbaç, Tunceli İl Milli Eğitim Müdürü Gürsel Ekmekci ve Şırnak İl Milli Eğitim Müdürü Nazan Şener görevden alındı.

Uşak İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Halil Yücel, Düzce Uşak İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Emrullah Aydın, Tunceli Uşak İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Fethi Ateş, Sinop Uşak İl Milli Eğitim Müdürlüğüne ise Osman Cebeci atandı.