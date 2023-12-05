Cumhurbaşkanı Erdoğan Doha'da EXPO 2023 fuar alanını ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar ziyaretinde başkent Doha'da bulunan EXPO 2023 fuar alanını ziyaret etti.

KAYNAK: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan Doha'da EXPO 2023 fuar alanını ziyaret etti

Lusail Sarayı'nda Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani ile görüşen ve Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite 9. Toplantısı'na katılan Erdoğan, buradaki temaslarının ardından EXPO 2023 fuar alanına geçti.

Fuar alanında Türkiye pavyonunu ziyaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, yetkililerden bilgi aldı, özel defteri imzaladı ve hatıra fidanı dikti.

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Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite 9. Toplantısı ve 44. Körfez İşbirliği Konseyi Toplantısı için Katar'a geldiklerini anımsatan Erdoğan, Doha EXPO 2023 Fuarında Suudi Arabistan, Katar ve Türkiye pavyonlarının düzenli ve güçlü olduğunu söyledi.

Yaklaşık 80 katılımcı ülkenin olmasının Doha EXPO 2023'e ayrı bir güç kattığını belirten Erdoğan, "Temennimiz odur ki bundan sonraki dönemlerde bu katılımlar çok daha fazlasıyla olsun ve dünyadaki ticaret birbiriyle kaynaşsın. Bu küresel organizasyonu gerçekleştiren Katar yönetimine başta kardeşim Temim'e Türkiye olarak şahsım ve milletim adına çok çok teşekkür ediyor, başarılarının artarak devamını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Devlet Arşivleri Başkanı Uğur Ünal ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç ile Türkiye'nin Doha Büyükelçisi Mehmet Mustafa Göksu da eşlik etti.

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