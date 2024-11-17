Cumhurbaşkanı Erdoğan G20 Liderler Zirvesi için Brezilya'ya gitti

Düzenleme: Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan G20 Liderler Zirvesi için Brezilya'ya gitti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere özel uçak "CAN" ile saat 08.43'te Brezilya'ya gitti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Esenboğa Havalimanı'ndan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Ankara Valisi Vasip Şahin ve diğer ilgililer uğurladı.

Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik ile bazı yetkililer de Brezilya'ya gitti.

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