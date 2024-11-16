Ümit Özdağ Erdoğan'ın danışmanını topa tuttu! 'Bakalım Bahçeli, Uçum'a ne cevap verecek?'

Zafer Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Ümit Özdağ, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Hukuk Başdanışmanı Mehmet Uçum'un açıklamalarına göndermede bulunarak, "Uçum, 'Bahçeli, PKK’ya Kürt siyasi hareketi olarak bakıyor diyor, Bakalım Bahçeli buna ne cevap verecek?' diye sordu.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum'un Ekol Tv'de 'Az Önce Konuştum' programındaki açıklamalarının yankıları devam ediyor. Mehmet Uçum'la daha önce de sık sık karşı karşıya gelen Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, "Türkiye Komünist Partisi ve Türkiye Birleşik Komünist Partisi üst düzey yöneticileri arasında yer alan Erdoğan’ın Hukuk Başdanışmanı Mehmet Uçum, Bahçeli’nin Öcalan’ın serbest bırakılması isteğini şöyle ifade etmiş: “PKK’nın bir Kürt siyasi hareketi olarak görülmesine yönelik geliştirilmiş bir devlet inisiyatifinin dili olarak anlaşılması gerekiyor.” dedi.

Ümit Özdağ "Bahçeli, PKK’ya Kürt siyasi hareketi olarak bakıyor diyor Uçum. Bakalım Bahçeli buna ne cevap verecek" diye sordu.

"ÖCALAN'IN İMRALI'DAN ÇIKARMAYA ÇALIŞAN BİRİNİN BENİ HAPSE ATTIRMAK İÇİN DOSYA HAZIRLAMASI ŞAŞIRTICI DEĞİL"

Ümit Özdağ Mehmet Uçum'u topa tuttuğu açıklamaların şu ifadelerle devam etti:

'Uçum, Cumhur ittifakının PKK’ya ve Öcalan’a ne vereceğini açıklamaya başladı. Anayasadan Türk çıkacak, belki Türkiyeli olacak ve Kürtler Kürtçe eğitime geçecek' diyen Ümit Özdağ,

'Kürtçe eğitim yaptığınız zaman Kürtçe olarak Türk tarihini, Türk edebiyatını mı okutacaksınız yoksa Kürtçe olarak Kürt tarihi ve Kürt edebiyatı mı okutacaksınız? İki dilli eğitim kaçınılmaz olarak iki millet sonucunu doğuracaktır' uyarısında bulundu. Özdağ, 'PKK’ya başka ne tavizler verilecek önümüzdeki günlerde ortaya çıkacaktır. Geçtiğimiz aylarda Mehmet Uçum’un bir görevinin de “Ümit Özdağ’ı hapse attıracak dosyayı” hazırlamak olduğunu duymuştum. Öcalan’ı İmralı’dan çıkarmak için çalışan kişinin beni hapse attırmak için dosya hazırlaması hiç şaşırttı değil.'