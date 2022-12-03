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Cumhurbaşkanı Erdoğan, İbrahim Tatlıses ile birlikte türkü söyledi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanlıurfa’da gençlerle buluşmasında ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses ile birlikte türkü söyledi.

Haber Giriş: 3 Aralık 2022 Cumartesi - 22:36
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, İbrahim Tatlıses ile birlikte türkü söyledi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İbrahim Tatlıses ile birlikte türkü söyledi
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanlıurfa’da gençlerle buluştu. Haliliye Belediyesi tarafından yapılan İbrahim Tatlıses Kültür Merkezindeki buluşmaya ünlü türkücü İbrahim Tatlıses de katıldı. Burada gençlerle sohbet eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, İbrahim Tatlıses ile birlikte "Urfalıyam Ezelden" türküsünü seslendirdi.

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