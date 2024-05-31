Cumhurbaşkanı Erdoğan imzası ile görevden alma ve atamalar Resmi Gazete'de

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda iİş Müfettişleri Ali Akkurt ve Embiya Yıldırım yayımlanan kararla birlikte görevden alındı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nda ise Bayburt İl Kültür ve Turizm Müdürü Bekir Kurtoğlu ile Gümüşhane İl Kültür ve Turizm Müdürü Hüseyin Ateş görevden alındı.

BAKANLIKLARA YENİ MÜFETTİŞLER ATANDI

-Hazine ve Maliye Bakanlığında boş bulunan Hazine ve Maliye Başmüfettişliklerine 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3’üncü maddeleri gereğince Hazine ve Maliye Müfettişleri Bayram Mavi, Hanifi Pekdemir, Oğuzhan Uzuner, Pınar Bilgen ve Talha Koç atandı.

-Bakanlıkta boş bulunan Hazine Başkontrolörlüğüne Meryem Koşar atandı.

-Hazine Kontrolörlüklerine ise yapılan yeterlilik sınavı kazanan Stajyer Hazine Kontrolörleri Emine Açıkgöz Engin, Hafize Mehtap İmamoğlu, Servan Kutlucan, Oğulcan Çolak, Didem Güçlü, Hüseyin Topal, Ferhat İçel, İnanç Kaplan, Yunus Ayan, Alperen Olgun, Melda Nur Nogay, Yavuz Selim Bayrakçı, Zeynep Tusun ve Ömer Faruk Kocamış atandı.



-Kültür ve Turizm Bakanlığında boş bulunan Başmüfettişlere Mehmet Yavuz Ateş, Erdinç Yılmaz ve Mustafa Babur atandı.



-Tarım ve Orman Bakanlığı'nda Başmüfettişliklere Sezai Yücel, Yusuf Oğuz Dündar, Hasan Çağlayankaya, Onur Eminoğlu, Asuman Bora, Samet Doğan ve Fatih Diler görevlendirildi.



-Sanayi ve Teknoloji Bakanlığında ise boş bulunan Müfettiş Yardımcılıklarına yeterlilik sınavını kazanan Müfettiş Yardımcıları Yunus Emre Asil, Emre Akgün, Mustafa Mermer, Safa Alagöz, Harun Ünal, Esra Dursun ve Sefa Kaya atandı.

