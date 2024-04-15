Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar Emiri Sani ile telefonda görüştü

Kaynak: Haber Merkezi
Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar Emiri Sani ile telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Temim bin Hamed es-Sani ile telefonda görüştü.

İletişim Başkanlığı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Katar Emiri Temim bin Hamed es-Sani ile telefonda görüştüğünü bildirdi.

İletişim Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre Erdoğan, Sani ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, Türkiye ve Katar ilişkileri, küresel ve bölgesel konular ile İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları ve insani durum ele alındı.

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Başkanlık tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Türkiye ve Katar ilişkileri, küresel ve bölgesel konular ile İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları ve insani durum ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, İsrail’in bu gaddarca saldırılarının durdurulması ve işlediği insanlık suçlarının cezasını görmesi için İslam dünyasının birlik içinde gayretlerini artırması gerektiğini ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bölgede gerginliğin yayılmaması için İsrail’in bir an önce dizginlenmesi ve aklıselimle hareket edilmesinin hayati öneme sahip olduğunu belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Katar Emiri Al Sani karşılıklı olarak birbirlerinin Ramazan Bayramı’nı tebrik ettiler"

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