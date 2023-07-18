Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar’da

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere Suudi Arabistan’ın ardından Katar’a geldi.

KAYNAK: İHA
Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar’da

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Körfez ülkeleri turunun ilk durağı olan Suudi Arabistan’da temaslarını tamamlayarak Katar’a geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı taşıyan uçak TC-TRK kuyruk numaralı uçak Katar’ın başkenti Doha’da bulunan Hamad Uluslararası Havaalanı'na iniş yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Halid bin Muhammed Al Atiyye, Türkiye'nin Doha Büyükelçisi Mehmet Mustafa Göksu ve diğer ilgililer tarafından karşılandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, baş başa gerçekleştirecekleri görüşmenin ardından heyetlerarası görüşmeye başkanlık edecek. Görüşmede, ikili ilişkilerin tüm boyutlarıyla gözden geçirilmesi, ekonomi ve yatırım alanlarındaki projeler başta olmak üzere çeşitli sektörlerde mevcut işbirliğinin daha da ilerletilebilmesi için yapılacak çalışmaların ele alınması; ayrıca küresel ve bölgesel meseleler hakkında fikir alışverişi gerçekleştirilmesi öngörülüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ziyaretinde, eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ve Ticaret Bakanı Ömer Bolat eşlik ediyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmelerinin ardından Al Sani tarafından onuruna verilecek resmi yemeğe katılacak.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Körfez ülkelerine gerçekleştireceği ziyaretler çerçevesinde Katar’ın ardından yarın Birleşik Arap Emirlikleri’ne geçecek. Birleşik Arap Emirlikleri’nde de temaslarda bulunacak olan Erdoğan, 20 Temmuz’da ise KKTC’ye gidecek.

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