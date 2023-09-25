Cumhurbaşkanı Erdoğan Nahçıvan'da

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Karabağ'daki gerginliğin ardından bir araya geliyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan'ın Nahçıvan kentine günübirlik ziyarette bulunacak. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile birlikte Iğdır-Nahçıvan Doğal Gaz Boru Hattı'nın temel atma törenine katılacak. İki lider daha sonra da Nahçıvan Askeri Kompleksinin açılışını yapacak.

Erdoğan ile Aliyev, ikili görüşme de gerçekleştirecek. Görüşmede iki ülke ilişkilerin yanı sıra, Zengezur Koridoru ve Karabağ'da yasa dışı Ermeni güçlere yapılan antiterör operasyonu değerlendirilecek.