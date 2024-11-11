Cumhurbaşkanı Erdoğan Riyad'a ulaştı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Cumhurbaşkanı Erdoğan Riyad'a ulaştı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi Olağanüstü Ortak Zirve Toplantısı'na katılmak üzere Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi Olağanüstü Ortak Zirve Toplantısı'na katılmak üzere Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi Olağanüstü Ortak Zirve Toplantısı'na katılmak üzere 08.45'te Suudi Arabistan'a geldi. Erdoğan'ı, Kral Halid Uluslararası Havalimanı'nda Riyad Emiri Prens Faisal bin Bandar Al Saud, Suudi Arabistan'ın Ankara Büyükelçisi Fahad bin Assad Abualnasr ile Türkiye'nin Riyad Büyükelçisi Emrullah İşler karşıladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, karşılamanın ardından havalimanında Al Saud ile görüşme gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ziyaretinde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın eşlik ediyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Riyad'a ulaştı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Riyad'a ulaştı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Riyad'a ulaştı

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