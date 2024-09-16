Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye Milli Paralimpik Takımı sporcularını kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2024 Paris Paralimpik Oyunları'nda ülkemizi temsil eden Türkiye Milli Paralimpik Takımı sporcularını kabul etti.
Cumhurbaşkanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, sporcuları AK Parti Genel Merkezi'nde kabul ettiği belirtildi.
Paylaşımda, kabulde çekilen fotoğraflara da yer verildi.
Cumhurbaşkanımız @RTErdogan, Türkiye Millî Paralimpik Takımı sporcularını AK Parti Genel Merkezi’nde kabul etti. pic.twitter.com/Qo9bVfGldV— T.C. Cumhurbaşkanlığı (@tcbestepe) September 16, 2024