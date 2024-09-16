Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye Milli Paralimpik Takımı sporcularını kabul etti

Kaynak: Haber Merkezi / AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye Milli Paralimpik Takımı sporcularını kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Türkiye Milli Paralimpik Takımı ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2024 Paris Paralimpik Oyunları'nda ülkemizi temsil eden Türkiye Milli Paralimpik Takımı sporcularını kabul etti.

Cumhurbaşkanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, sporcuları AK Parti Genel Merkezi'nde kabul ettiği belirtildi.

Paylaşımda, kabulde çekilen fotoğraflara da yer verildi.

Son Haberler
Telefon rehberi gibi adam
Telefon rehberi gibi adam
Apple Watch'ın beklediği onay geldi
Apple Watch'ın beklediği onay geldi
Aferin sana Vali Bey. Diyarbakır Valiliği, Narin’e mezar yaptırdı
Aferin sana Vali Bey. Diyarbakır Valiliği, Narin’e mezar yaptırdı
ABD faiz kararı öncesinde petrol fiyatları yükseldi
ABD faiz kararı öncesinde petrol fiyatları yükseldi
Dışişleri'nden Almanya'da 2 Türk'ün hayatını kaybettiği yangına ilişkin açıklama
Dışişleri'nden Almanya'da 2 Türk'ün hayatını kaybettiği yangına ilişkin açıklama