Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan milli tenisçi Zeynep Sönmez'e tebrik

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"Meksika'da düzenlenen Merida Açık Kadınlar Tenis Turnuvası şampiyonu olan milli tenisçimiz Zeynep Sönmez'i ülkemizi gururlandıran bu büyük başarısı nedeniyle canıgönülden tebrik ediyorum."
Meksika’da düzenlenen Merida Açık Kadınlar Tenis Turnuvası Şampiyonu olan millî tenisçimiz Zeynep Sönmez’i ülkemizi gururlandıran bu büyük başarısı nedeniyle canıgönülden tebrik ediyorum. ????????— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) November 4, 2024
Milli tenisçimiz Zeynep Sönmez'den gururlandıran şampiyonluk! "Bu, benim en büyük rüyamdı"