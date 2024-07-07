Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan millilere tebrik

Maçın sona ermesinin ardından, milli takım oyuncularını soyunma odasında ziyaret ederek performansları için kutladı.

Erdoğan, oyunculara hitaben yaptığı konuşmada, alınan sonuca rağmen takımın gösterdiği performanstan duyduğu memnuniyeti dile getirdi ve gelecek adına umutlu olduğunu belirtti.

Bu önemli spor etkinliğinde Cumhurbaşkanı'na, çeşitli devlet ve spor kurumlarının temsilcileri de eşlik etti. Türkiye'nin turnuvadaki yolculuğu bu maçla son bulsa da, Cumhurbaşkanı'nın takıma olan inancı ve destek mesajları dikkat çekti.