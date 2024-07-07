Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan millilere tebrik

Kaynak: İHA
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan millilere tebrik

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Berlin Olimpiyat Stadyumu'nda gerçekleşen ve Türkiye'nin Hollanda'ya 2-1 mağlup olduğu 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası çeyrek final mücadelesini izledi.

Maçın sona ermesinin ardından, milli takım oyuncularını soyunma odasında ziyaret ederek performansları için kutladı.

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Erdoğan, oyunculara hitaben yaptığı konuşmada, alınan sonuca rağmen takımın gösterdiği performanstan duyduğu memnuniyeti dile getirdi ve gelecek adına umutlu olduğunu belirtti.

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Bu önemli spor etkinliğinde Cumhurbaşkanı'na, çeşitli devlet ve spor kurumlarının temsilcileri de eşlik etti. Türkiye'nin turnuvadaki yolculuğu bu maçla son bulsa da, Cumhurbaşkanı'nın takıma olan inancı ve destek mesajları dikkat çekti.

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