Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ukrayna mesajı. 'İstanbul'da müzakere masasını yeniden kurmaya hazırız'

Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ukrayna mesajı. 'İstanbul'da müzakere masasını yeniden kurmaya hazırız'
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna-Güney Doğu Avrupa Zirvesi'nde, "Barışın inşası için daha önce İstanbul'da kurmuş olduğumuz müzakere masasını yeniden tesis etmeye hazırız" mesajını verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya-Ukrayna savaşı hakkında "Barışın inşası için daha önce İstanbul'da kurmuş olduğumuz müzakere masasını yeniden tesis etmeye hazırız" sözlerini kullandı. Erdoğan, Ukrayna-Güney Doğu Avrupa Zirvesi'ne gönderdiği video mesajda, yerel seçimlere hazırlıkları nedeniyle zirveye katılamadığını belirtti.

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“UKRAYNA’NIN TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜ VE KIRIM TATARLARININ HAKLARININ KORUNMASI İÇİN HER TÜRLÜ ÇABAYI GÖSTERİYORUZ”

Video mesaj aracılığıyla da olsa katılımcılara hitap etmekten büyük bir hoşnutluk duyduğunu ifade eden Erdoğan, şu değerlendirmeleri yaptı:

"Türkiye'nin Ukrayna'nın bağımsızlığına, egemenliğine, güvenliğine ve toprak bütünlüğüne verdiği destek hepinizin malumudur. Kırım Tatarı soydaşlarımızın hak ve menfaatlerinin korunması için de her türlü çabayı gösteriyoruz. Ukrayna'nın süratle toparlanması ve yeniden inşasına katkı sağlamaya da hazırız. Savaşın 3. yılına girmemize ve tüm gayretlerimize rağmen barışın tesisi yönünde yeterince ilerleme kaydedilmedi. Savaşın adil ve kalıcı bir barışla sona erdirilmesi için diplomasiye ve diyaloğa şans verilmesi gerektiğine dair görüşümü muhafaza ediyorum. Bu hedefe ulaşmak için her türlü diplomatik kanaldan en üst seviyede istifade edilmesi büyük önem taşıyor. En azından barışın genel parametrelerinin belirlenmesi üzerinde ortaklaşa bir çalışmaya başlanması gerektiği kanaatindeyim. Bu minvalde, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'in 10 maddeli barış planını prensip olarak destekliyoruz."

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, planda bulunan gıda güvenliği başlığında yürütülecek çalışmalarda liderlik rolünü de üstlendiklerini hatırlattı.

KARADENİZ’DE DENİZ YOLU EMNİYETİ İÇİN DÜZENLEME YAPILMALI”

Barış girişimlerinin başarıya ulaşmasında her iki tarafın da bir araya getirilmesinin şart olduğuna inancının altını çizen Erdoğan, şunları söyledi:

"Gayretlerimizle tesis edilen ve uygulandığı dönemde kritik rol oynayan Karadeniz Girişimi de gündemimizdeki yerini koruyor. Ayrıca Karadeniz'de ticari gemiler için seyrüsefer emniyetini sağlayacak bir düzenlemeye ihtiyaç vardır. Bu kapsamda Birleşmiş Milletler (BM) ile işbirliği halinde Karadeniz'de güvenlik taahhütlerini içerecek yeni bir düzenleme için temaslarımızı sürdürüyoruz. Öte yandan barışın inşası için daha önce İstanbul'da kurmuş olduğumuz müzakere masasını yeniden tesis etmeye de hazırız. Bu vesileyle ortak coğrafyamız Balkanlar'da, Güneydoğu Avrupa ülkeleri işbirliği süreciyle hayat bulan dayanışma ruhunun yakın coğrafyamıza da sirayet etmesini diliyorum."

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Erdoğan, zirvenin ev sahibi ülkesi Arnavutluk’un Başbakanı Edi Rama başta olmak üzere, zirvenin gerçekleştirilmesinde emeği geçenleri tebrik etti.

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