Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan YKS açıklaması

Düzenleme: Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan YKS açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına ilişkin sosyal medya hesabından bir açıklamada bulundu.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı tarafından, 8-9 Haziran'da düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (2024-YKS) sonuçları açıklandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına ilişkin resmi X hesabından paylaşım yaptı.

Erdoğan, şunları kaydetti:

"2024 YKS sonuçlarının tüm öğrencilerimize, ailelerine, eğitim-öğretim camiamıza hayırlı olmasını temenni ediyorum. Genç kardeşlerime verimli bir tercih dönemi ve yerleşecekleri yükseköğretim kurumlarında başarılı bir üniversite hayatı diliyorum."

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