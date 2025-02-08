Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Asya seyahati programı netleşti

Kaynak: Haber Merkezi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Asya seyahati programı netleşti

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 10-13 Şubat 2025 tarihlerinde Malezya, Endonezya ve Pakistan’a resmi ziyaretlerde bulunacağını açıkladı.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 10-13 Şubat 2025 tarihlerinde Malezya, Endonezya ve Pakistan’a resmi ziyaretlerde bulunacağını duyurdu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Asya seyahatinin programı belli oldu. Konuyla ilgili İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretleriyle ilgili detayları paylaştı.

Fahrettin Altun sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Asya gezisi ile ilgili yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, vaki davetlere icabetle, 10-13 Şubat 2025 tarihlerinde Malezya, Endonezya ve Pakistan’a resmi ziyaretlerde bulunacaklardır.

Ziyaretler kapsamında yapılacak görüşmelerde, anılan ülkelerle ikili ilişkilerimiz tüm boyutlarıyla gözden geçirilecek olup, mevcut iş birliklerinin somut projelerle daha ileriye taşınmasını teminen müşterek adımlar belirlenecektir.

Sayın Cumhurbaşkanımız, kapsamlı stratejik ortağımız olan Malezya’yı ziyaretlerinin ardından Endonezya ve Pakistan’da Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Toplantılarına muhataplarıyla birlikte başkanlık edecektir.

Sayın Cumhurbaşkanımızın ziyaret edeceği ülkelerle ikili ahdi zeminin güçlendirilmesi amacıyla çeşitli alanlarda anlaşmaların imzalanması ve iş çevreleriyle bir araya gelinmesi öngörülmektedir. Görüşmelerde ayrıca, Gazze başta olmak üzere güncel bölgesel ve küresel meseleler hakkında görüş alışverişinde bulunulması planlanmaktadır."

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