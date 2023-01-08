AKP’nin gençlik festivaline Suriyeliler de katıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Volkswagen Arena'da ÜniAK FEST programına katıldı.

Erdoğan programda 81 ilden gelen üniversiteli gençlere hitap etti.

Erdoğan, "Birileri sosyal mecralarda kendilerini gaza getirirken, biz gençlerimizle yüz yüze, göz göze, diz dize, el ele, gönül gönüle Türkiye Yüzyılı'na yürüyoruz." ifadesini kullandı.

Sosyal medyada da festivalle fotoğraf ve videolar paylaşıldı.

Paylaşılan videolar arasında dikkat çeken görüntülerde ortaya çıktı.

Festivale başta Suriyeliler olmak üzere yabancı uyruklu birçok gencin de katıldı.

Sosyal medyada video hakkında çok sayıda yorum yapıldı

Gençler festival alanından çektikleri özçekim ile videoları sosyal medya hesaplarından paylaştılar.