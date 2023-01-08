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AKP’nin gençlik festivaline Suriyeliler de katıldı

Sosyal medyada paylaşılan fotoğraflarda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşma yaptığı AKP gençlik festivaline başta Suriyeliler olmak üzere birçok yabancı uyruklu gençlerinde katıldığı ortaya çıktı.

Haber Giriş: 8 Ocak 2023 Pazar - 15:32
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Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katıldığı ÜniAK FEST Programına Suriyeliler de katıldı

AKP’nin gençlik festivaline Suriyeliler de katıldı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Volkswagen Arena'da ÜniAK FEST programına katıldı.

Erdoğan programda 81 ilden gelen üniversiteli gençlere hitap etti.

Erdoğan, "Birileri sosyal mecralarda kendilerini gaza getirirken, biz gençlerimizle yüz yüze, göz göze, diz dize, el ele, gönül gönüle Türkiye Yüzyılı'na yürüyoruz." ifadesini kullandı.

Sosyal medyada da festivalle fotoğraf ve videolar paylaşıldı.

Paylaşılan videolar arasında dikkat çeken görüntülerde ortaya çıktı.

Festivale başta Suriyeliler olmak üzere yabancı uyruklu birçok gencin de katıldı.

Sosyal medyada video hakkında çok sayıda yorum yapıldı

Gençler festival alanından çektikleri özçekim ile videoları sosyal medya hesaplarından paylaştılar.

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nefarkeder
8.01.2023 15:56
Aynen öyle, ancak ne yazık ki alternatif olarak ortaya çıkan millet ittifakının da bunlardan bir farkı yok !!! Anayasayı türkler aleyhine değiştirmekten söz ediyorlar.  
 
Kasap Seydo
8.01.2023 15:45
Eeee normal vatandaş oldular ya oy da kullanacaklar partileri de belli, o zaman herkes hazırsa veriyorum mehteri!..,,,,  
 
Şevki
8.01.2023 15:43
AKP: Arap Kalkındırma Partisi  
 
TÜM YORUMLAR (6)
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