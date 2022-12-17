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Kamuya ait üst fonlara kaynak aktarımı kolaylığı

Cumhurbaşkanı kararı ile; sermayesinin yüzde 50'sinden fazlası kamuya ait kurum ve kuruluşlarca kurulan üst fonlara kaynak aktarımında, fon kurucusu ve portföy yöneticilerinin sağlaması gereken şartlar açısından muafiyet tanındı.

Haber Giriş: 17 Aralık 2022 Cumartesi - 13:47
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Cumhurbaşkanı kararı ile kamuya ait üst fonlara kaynak aktarımı kolaylığı

Kamuya ait üst fonlara kaynak aktarımı kolaylığı
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"Üst Fonlara Kaynak Aktarımına İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair" Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, üst fonlara kaynak aktarımında, sermayesinin yüzde 50'sinden fazlası kamuya ait kurum ve kuruluşlar tarafından kurulan üst fonların bu alanda etkinliğini artırmak ve fonları teşvik etmek amacıyla, fon kurucusu ve portföy yöneticilerinin sağlaması gereken şartlar açısından muafiyet getirildi.

Muafiyetin kapsamı, söz konusu fonların üst fon olduğu ve bu fonların kurduğu veya kuracağı üst fonlar için de geçerli olacak.

Ayrıca, kamuya ait kurum ve kuruluşlarca kurulan üst fonlara, duyuruya çıkılmaksızın, bakanlığa başvuruyla, uygun bulunmaları halinde, protokol imzalanmak suretiyle kaynak aktarımı yapılabilecek.

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