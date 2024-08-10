Cumhurbaşkanı karısını darp etti

Arjantin'in eski first lady'si Fabiola Yanez, eski cumhurbaşkanı Alberto Fernandez'i hem fiziksel hem de duygusal istismar ile suçladı.

Yanez'in vücudundaki çürükleri gösteren fotoğrafların yayımlanması, ülkede geniş yankı uyandırdı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Buenos Aires federal mahkemesi, Yanez'in Fernandez hakkında "psikolojik terör", telefon tacizi ve fiziksel şiddet suçlamalarıyla kapsamlı bir cezai soruşturma başlattı.

Yanez, Fernandez'in kendisini sürekli olarak tehdit ettiğini, korkuttuğunu ve fiziksel şiddet uyguladığını öne sürdü.

MESAJLAR İDDİALARI DESTEKLİYOR

Basına sızan mesajlarda, Yanez'in Fernandez'e "Üç gündür bana vuruyorsun!" şeklinde yazdığı görülüyor. Bu mesajlar, iddia edilen istismarın sürekliliğini ve ciddiyetini ortaya koyuyor.

İDDİALARI REDDETTİ

Fernandez ise suçlamaları reddetti ve gerçeği mahkemede kanıtlayacağını belirtti.

Hakim Julian Ercolini, iddiaların ciddiyetini göz önünde bulundurarak Fernandez'e Yanez'den uzak durma emri verdi ve yurt dışına çıkışını yasakladı.