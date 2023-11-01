Cumhurbaşkanı parlamentoyu feshetti

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, parlamentoyu feshettiğini, erken genel seçimlerin 17 Aralık tarihinde yapılacağını duyurdu.

KAYNAK: İHA
Cumhurbaşkanı parlamentoyu feshetti

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic yaptığı açıklamada, 3 Nisan 2022'de yapılan seçimlerle göreve gelen parlamentoyu feshettiğini ve erken genel seçimlerin 17 Aralık'ta yapılacağını duyurdu. Cumhurbaşkanı Vucic, "Küresel çapta karmaşanın söz konusu olduğu bir zamanda bulunuyoruz ve küresel zorluklar, çatışmalar ve savaşlarla karşı karşıyayız. Sırbistan'ın hayati öneme sahip ulusal ve devlete ait menfaatlerini muhafaza edebilmek için hepimizin birleşmesi gerekiyor. Bu birlik, özellikle Kosova ile ilişkilerimiz ve diğer bölgesel ve küresel meseleler konusunda sayısız baskıyla karşı karşıya olduğumuz için elzem" ifadelerini kullandı.

17 Aralık'ta sandık başına gidecek Sırbistan halkı, parlamento üyelerinin yanı sıra başkent Belgrad dahil bazı belediyelerde yerel yöneticileri de belirleyecek.

VUCİC YÖNETİMİ BASKI ALTINDA

Vucic, erken seçim kararını ülkede Mayıs ayında gerçekleştirilen silahlı saldırılar sonrasında muhalefetin aylarca devam eden protesto gösterilerinden sonra almıştı. Seçime gitme kararı aynı zamanda Sırbistan'ın 24 Eylül'de Kosova'nın kuzeyinde Sırp grup tarafından gerçekleştirilen terör saldırısı ve bölgede yaşanan gerginliğin ardından Sırbistan'a Kosova'yı fiilen tanıması yönündeki uluslararası baskının arttığı bir dönemde geldi.

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