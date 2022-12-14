Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkmenbaşı'nda gerçekleştirilen Türkiye-Azerbaycan-Türkmenistan Devlet Başkanları Birinci Zirvesi'nde, Azerbaycanlı mevkidaşı Aliyev ile baş başa görüştü.
Görüşme, Avaza Kongre Merkezi'nde gerçekleşti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkmenbaşı'nda gerçekleştirilen Türkiye-Azerbaycan-Türkmenistan Devlet Başkanları Birinci Zirvesi'nde, Azerbaycanlı mevkidaşı Aliyev ile baş başa görüştü.
Görüşme, Avaza Kongre Merkezi'nde gerçekleşti.
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