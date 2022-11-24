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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Öğretmenler Günü' mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile '24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutladı.

Haber Giriş: 24 Kasım 2022 Perşembe - 14:36
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile '24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Öğretmenler Günü' mesajı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile '24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bilgisiyle beraber tecrübesi ve irfanıyla da çocuklarımızı geleceğe hazırlayan; gönül dünyamızı, akıl dünyamızı, ruh dünyamızı aydınlatan tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü yürekten tebrik ediyorum" dedi.

 

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