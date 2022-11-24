Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Öğretmenler Günü' mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile '24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bilgisiyle beraber tecrübesi ve irfanıyla da çocuklarımızı geleceğe hazırlayan; gönül dünyamızı, akıl dünyamızı, ruh dünyamızı aydınlatan tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü yürekten tebrik ediyorum" dedi.
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