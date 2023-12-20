Cumhurbaşkanı Sarayda Kültür ve Sanat Büyük Ödüllerini dağıttı. Ödüllerin hepsi aynı mahalleye gitti

Cumhurbaşkanı Sarayda Kültür ve Sanat Büyük Ödüllerini dağıttı. Ödüllerin hepsi aynı mahalleye gitti
Kaynak: Haber Merkezi
Erdoğan’ın katılımıyla, Sarayda Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri Töreni düzenlendi. Herkesin aynı mahalleden olduğu törende ödülleri Erdoğan dağıttı.
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Cumhurbaşkanı Sarayda Kültür ve Sanat Büyük Ödüllerini dağıttı. Ödüllerin hepsi aynı mahalleye gitti 1

Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde, bu sene 22’ncisi düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri sahiplerini buldu. Törende ödülleri Erdoğan dağıttı.

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Cumhurbaşkanı Sarayda Kültür ve Sanat Büyük Ödüllerini dağıttı. Ödüllerin hepsi aynı mahalleye gitti 2

Bilim dalında ödül, Prof. Dr. Süleyman Uludağ'a verildi.

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Cumhurbaşkanı Sarayda Kültür ve Sanat Büyük Ödüllerini dağıttı. Ödüllerin hepsi aynı mahalleye gitti 3

Kültür dalında ödül, Prof. Dr. Ali Birinci`ye verildi.

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Cumhurbaşkanı Sarayda Kültür ve Sanat Büyük Ödüllerini dağıttı. Ödüllerin hepsi aynı mahalleye gitti 4

Mimari dalında ödül, Sinan Genim`e verildi.

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Cumhurbaşkanı Sarayda Kültür ve Sanat Büyük Ödüllerini dağıttı. Ödüllerin hepsi aynı mahalleye gitti 5

Resim dalında ödül, İlhami Atalay`a verildi.

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Cumhurbaşkanı Sarayda Kültür ve Sanat Büyük Ödüllerini dağıttı. Ödüllerin hepsi aynı mahalleye gitti 6

Karikatür dalındaki ödül, Hasan Aycın adına Harun Selman Aycın`a verildi.

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Cumhurbaşkanı Sarayda Kültür ve Sanat Büyük Ödüllerini dağıttı. Ödüllerin hepsi aynı mahalleye gitti 7

Müzik dalındaki ödül, Emel Sayın`a verildi.

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Cumhurbaşkanı Sarayda Kültür ve Sanat Büyük Ödüllerini dağıttı. Ödüllerin hepsi aynı mahalleye gitti 8

Tiyatro dalındaki vefa ödülü, Muhsin Ertuğrul adına Tamer Karadağlı`ya verildi.

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Cumhurbaşkanı Sarayda Kültür ve Sanat Büyük Ödüllerini dağıttı. Ödüllerin hepsi aynı mahalleye gitti 9

Edebiyat dalındaki ödüL, Nazan Bekiroğlu adına Leyla Didar Bekiroğlu`na verildi.

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Cumhurbaşkanı Sarayda Kültür ve Sanat Büyük Ödüllerini dağıttı. Ödüllerin hepsi aynı mahalleye gitti 10

Tarih dalındaki vefa ödülü, İsmail Hakkı Uzunçarşılı adına Deniz Uzunçarşılı`ya verildi.

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Cumhurbaşkanı Sarayda Kültür ve Sanat Büyük Ödüllerini dağıttı. Ödüllerin hepsi aynı mahalleye gitti 11

Dijital sanat dalındaki ödül, Refik Anadol adına Feyza Anadol`a verildi.

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Cumhurbaşkanı Sarayda Kültür ve Sanat Büyük Ödüllerini dağıttı. Ödüllerin hepsi aynı mahalleye gitti 12

Sinema dalındaki ödül, Sami Şekeroğlu adına Alev İdrisoğlu`na verildi.

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Cumhurbaşkanı Sarayda Kültür ve Sanat Büyük Ödüllerini dağıttı. Ödüllerin hepsi aynı mahalleye gitti 13

Edebiyat dalındaki vefa ödülü, Samiha Ayverdi adına Necdet Şendil`e verildi.

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Cumhurbaşkanı Sarayda Kültür ve Sanat Büyük Ödüllerini dağıttı. Ödüllerin hepsi aynı mahalleye gitti 14

Edebiyat dalındaki vefa ödülü, Attila İlhan adına Kerem Alışık`a verildi.

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Cumhurbaşkanı Sarayda Kültür ve Sanat Büyük Ödüllerini dağıttı. Ödüllerin hepsi aynı mahalleye gitti 15

Müzik dalındaki vefa ödülü, Barış Manço adına Batıkan Manço`ya verildi.

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Cumhurbaşkanı Sarayda Kültür ve Sanat Büyük Ödüllerini dağıttı. Ödüllerin hepsi aynı mahalleye gitti 16

Ödül töreninin ardından, Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ve Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, ödül sahipleriyle fotoğraf çektirdi.

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Cumhurbaşkanı Sarayda Kültür ve Sanat Büyük Ödüllerini dağıttı. Ödüllerin hepsi aynı mahalleye gitti 17
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