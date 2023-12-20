Cumhurbaşkanı Sarayda Kültür ve Sanat Büyük Ödüllerini dağıttı. Ödüllerin hepsi aynı mahalleye gitti

Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde, bu sene 22’ncisi düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri sahiplerini buldu. Törende ödülleri Erdoğan dağıttı.
Bilim dalında ödül, Prof. Dr. Süleyman Uludağ'a verildi.
Kültür dalında ödül, Prof. Dr. Ali Birinci`ye verildi.
Mimari dalında ödül, Sinan Genim`e verildi.
Resim dalında ödül, İlhami Atalay`a verildi.
Karikatür dalındaki ödül, Hasan Aycın adına Harun Selman Aycın`a verildi.
Müzik dalındaki ödül, Emel Sayın`a verildi.
Tiyatro dalındaki vefa ödülü, Muhsin Ertuğrul adına Tamer Karadağlı`ya verildi.
Edebiyat dalındaki ödüL, Nazan Bekiroğlu adına Leyla Didar Bekiroğlu`na verildi.
Tarih dalındaki vefa ödülü, İsmail Hakkı Uzunçarşılı adına Deniz Uzunçarşılı`ya verildi.
Dijital sanat dalındaki ödül, Refik Anadol adına Feyza Anadol`a verildi.
Sinema dalındaki ödül, Sami Şekeroğlu adına Alev İdrisoğlu`na verildi.
Edebiyat dalındaki vefa ödülü, Samiha Ayverdi adına Necdet Şendil`e verildi.
Edebiyat dalındaki vefa ödülü, Attila İlhan adına Kerem Alışık`a verildi.
Müzik dalındaki vefa ödülü, Barış Manço adına Batıkan Manço`ya verildi.
Ödül töreninin ardından, Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ve Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, ödül sahipleriyle fotoğraf çektirdi.