Cumhurbaşkanı Sarayda Kültür ve Sanat Büyük Ödüllerini dağıttı. Ödüllerin hepsi aynı mahalleye gitti

Erdoğan’ın katılımıyla, Sarayda Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri Töreni düzenlendi. Herkesin aynı mahalleden olduğu törende ödülleri Erdoğan dağıttı.