Cumhurbaşkanı seçimi ve genel seçimler için sandık başına gidildi

Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turu için toplamda 1 milyon 814 bin 317 kayıtlı seçmenin olduğu ve yerel saatle 07.00'de oy kullanılmaya başlanılan Kuzey Makedonya'da oy kullanma işlemi saat 19.00'da sona erecek.

Seçmenler ülke genelinde 3 bin 480 merkezde oy verebilecek. Mahkumlar, yurt dışında yaşayanlar, engelli ve hasta olanlar ise oylarını dün kullandı.

İkinci turda iktidarda yer alan Makedonya Sosyal Demokratlar Birliğinin (SDSM) öncülüğündeki ittifakın destek verdiği mevcut Cumhurbaşkanı Stevo Pendarovski ile muhalefetteki İç Makedon Devrimci Örgütü-Makedonya Ulusal Demokratik Birliğinin (VMRO-DPMNE) öncülüğündeki ittifakın destek olduğu Gordana Siljanovska Davkova yarışıyor.

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Cumhurbaşkanı seçiminin 24 Nisan’da gerçekleşen ilk turunda, Siljanovska Davkova 363 bin 85 oy, Pendarovski ise 180 bin 499 oy alıp ikinci tura kalmıştı.

Anayasaya göre, ikinci turun geçerli olabilmesi için katılımın yüzde 40'ın üzerinde olması gerekiyor.

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Kuzey Makedonya'nın, eski ismiyle Makedonya olarak 8 Eylül 1991'de eski Yugoslavya'dan ayrılıp bağımsızlığını ilan etmesinden sonra 7. kez gerçekleşen cumhurbaşkanı seçiminde, 5 seneliğine görev alacak yeni cumhurbaşkanı seçilecek.