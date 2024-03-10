Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz açıkladı: Kirada yüzde 25 zam sınırı değişecek mi?

Kaynak: Habertürk
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz açıkladı: Kirada yüzde 25 zam sınırı değişecek mi?
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, temmuz ayında sona erecek olan konut kiralarında yüzde 25 zam sınırına ilişkin, "Yaklaştığı zaman bir etki değerlendirme yapılacak, artılarına, eksilerine bakılacaktır. Enflasyonun gidişine, kiralardaki gidişata, hepsine bakılarak bir karar verilecektir" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Habertürk TV’de canlı yayın konuğu oldu.

Gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Yılmaz, temmuz ayında sona erecek olan konut kiralarında yüzde 25 zam sınırına ilişkin soruya da yanıt verdi.

Yılmaz, kararın enflasyonist dönemde kiracıları korumak ve gözetmek amacıyla alındığına dikkati çekti.

“ENFLASYONUN GİDİŞİNE, KİRALARDAKİ GİDİŞATA, BAKILARAK BİR KARAR VERİLECEKTİR"

Yılmaz’ın, konuya ilişkin açıklaması şu şekilde:

"Asıl olan tabii enflasyonu düşürmek ve bu ihtiyacı ortadan kaldırmak. Dolayısıyla enflasyonu kalıcı bir şekilde düşürdüğünüz zaman buna ihtiyaç kalmayacak zaten. Ama bu konudaki karar henüz alınmış değil. Bu yılın ortasına kadar geçerliliği var. Temmuza kadar süremiz var. Yaklaştığı zaman bir etki değerlendirme yapılacaktır. Artılarına, eksilerine bakılacaktır. Enflasyonun gidişine, kiralardaki gidişata, hepsine bakılarak bir karar verilecektir."

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