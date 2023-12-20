Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz Aliyev ile görüştü

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de resmi temaslarına devam ediyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Zagulba Sarayında Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir araya geldi. Görüşmede, Türkiye ve Azerbaycan arasındaki mevcut iş birlikleri ve yeni iş birliği fırsatları ile bölgesel ve küresel gelişmeler masaya yatırıldı.

Yılmaz görüşmede, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamını iletti. Erdoğan’ın selamı için teşekkür eden Aliyev de Yılmaz’dan Erdoğan’a selamlarını iletmesini söyledi. Cumhurbaşkanı Aliyev, uluslararası kuruluşlar kapsamında düzenlenen etkinliklerde ve her fırsatta Erdoğan ile görüştüğünü ve müzakerelerde bulunduğunu altını çizdi.

Azerbaycan’ın ulusal lideri Haydar Aliyev'in doğumunun 100. yılı nedeniyle Aliyev’e tebriklerini ileten Yılmaz, Haydar Aliyev'in gerçek bir liderlik gösterdiğini ve Azerbaycan devletinin kurucusu olduğunu dile getirdi. Karabağ’daki tarihi zafer ve Azerbaycan'ın egemenliğinin tamamen sağlanmasının zaferi nedeniyle Aliyev’e tebriklerini ileten Yılmaz, işgalden kurtarılan bölgelerdeki büyük çaplı imar ve inşaat çalışmalarının Türkiye'de büyük sevinçle karşılandığını belirtti. Yılmaz, bu bağlamda Ermenilerin yerleştirdiği mayınların Karabağ'da hala büyük tehlike oluşturduğu ve imar çalışmalarına engel olduğunu söyledi.

Yılmaz ayrıca, Türkiye'deki deprem sırasında Azerbaycan'ın büyük desteğinden dolayı teşekkürlerini dile getirerek özellikle Kahramanmaraş'ta yürütülen imar ve inşaat çalışmalarına dikkat çekti. Dünyanın yeşil ve dijital dönüşüm döneminde olduğunu vurgulayan Yılmaz, bu alanda Azerbaycan ile Türkiye arasında ortak çalışma ve işbirliğinin önemli olduğundan bahsetti.

Tercihli Ticaret Anlaşması'nın imzalanmasının ardından Azerbaycan ile Türkiye arasındaki ticaret cirosunun daha da artmasından duyulan sevinç dile getirilen görüşmede, gelecek yıl Azerbaycan-Türkiye hükümetlerarası komisyon toplantısı düzenlenmesi, iki ülke arasında çeşitli alanlardaki işbirliğinin gelişme perspektifleri konuşuldu.

Diğer yandan uluslararası kuruluşlar, Türk Devletleri Teşkilatı çerçevesinde işbirlikleri, örgütün daha da güçlendirilmesi, Türk ülkeleriyle iş birliğinin artırılması konularında fikir alışverişinde bulunulduğu kaydedildi.

Yılmaz görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Türk Dünyasının itici gücünü oluşturan Türkiye-Azerbaycan iş birliği, ülkelerimizin ortak çıkarları temelinde bütüncül bir stratejiyle daha da ileriye taşınacaktır. 'Tek millet, iki devlet' şiarıyla yükselen Türkiye-Azerbaycan ilişkilerini, Türkiye Yüzyılı’nda daha da güçlendirmeye devam edeceğiz. Sıcak ve samimi misafirperverlikleri için Sayın Aliyev’e teşekkür ediyor, kardeş Azerbaycan halkına muhabbetlerimi iletiyorum" ifadelerini kullandı.