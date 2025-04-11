Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, KKTC Cumhurbaşkanı Tatar ile görüştü

Kaynak: DHA
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, KKTC Cumhurbaşkanı Tatar ile görüştü

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile Antalya'da bir araya geldi.

Yılmaz, görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "KKTC Cumhurbaşkanı Sayın Ersin Tatar ile Antalya Diplomasi Forumu’nda bir araya geldik.

Cenevre’de gerçekleştirilen genişletilmiş formatlı gayriresmi toplantıda Sayın Tatar’ın ortaya koyduğu ilkeli duruşu ve KKTC’nin egemen eşitliği ile eşit uluslararası statü temelindeki iki devletli çözüm vizyonunu kararlılıkla destekliyoruz. Adanın gerçeklerine dayalı, adil, kalıcı ve sürdürülebilir bir çözümün ancak bu zeminde mümkün olabileceğine inanıyoruz. KKTC’nin kalkınması, Kıbrıs Türkü’nün huzur ve refahı ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin uluslararası toplumun saygın bir üyesi haline gelmesi için desteğimizi sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

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