Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz yarın Cezayir'e gidiyor

Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz yarın Cezayir'e gidiyor

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, resmi görüşmelerde bulunmak amacıyla yarın Cezayir'e gidiyor.

Edinilen bilgilere göre, Yılmaz, Huari Bumedyen Havalimanı'nda Cezayir Demokratik Halk Cumhuriyeti'nin Başbakanı Muhammed Nezir el-Arbavi tarafından resmi bir tören ile karşılanacak.

Yılmaz, Dünya Türk İş Konseyi'nin (DTİK) organize ettiği "İş Dünyası Buluşması" etkinliğinde, Cezayir'de faaliyet gösteren Türk iş insanları ile bir araya gelecek.

Ziyaretin ikinci gününde Yılmaz, Cezayir Şehitler Anıtı'na çelenk bırakacak ve Mücahit Müzesi'ni ziyaret edecek.

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun ile özel ve heyetler arası görüşmeler yapacak olan Yılmaz, ayrıca Türkiye'nin onur konuğu olarak davet edildiği Cezayir Uluslararası Fuarı'nın açılış törenine katılacak.

Yılmaz'ın Cezayir ziyaretinde, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ve Ticaret Bakanı Ömer Bolat da eşlik edecek.

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