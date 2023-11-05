Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz’dan enflasyon açıklaması “Bunu sorun olarak görüyoruz”

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, AKP Ankara İl Danışma Meclisi Toplantısı’nda enflasyona ilişkin açıklamalarda bulundu. Yılmaz, “ Enflasyonun artmasını önemli bir sorun olarak görüyoruz” dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz’dan enflasyon açıklaması “Bunu sorun olarak görüyoruz”

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Altındağ’da AKP Ankara İl Danışma Meclisi Toplantısı’nda enflasyona ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

“ ENFLASYONUN ARTMASINI ÖNEMLİ BİR SORUN OLARAK GÖRÜYORUZ”

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz yaptığı açıklamada şunları söyledi,

"Enflasyon arzu etmediğimiz düzeylere geldi bunu sorun olarak görüyoruz. Birinci öncelikli meselelerden görüyoruz. Tüm adımları kararlılıkla atmaya devam edeceğiz. Yapısal reformlarla enflasyonu inşallah tek haneli rakamlara düşüreceğiz. Aylık bazda sonuçlarını görmeye başladık. Geçtiğimiz ay yüzde 3’ün biraz üzerinde çıktı enflasyon, aylık bazda düşüş eğilimi başlamış durumda. Yıllık bazda düşüş gelecek 2024'ün ortalarına doğru bunu göreceğiz. 2026 yılında tek haneli rakamlara geleceğiz."

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