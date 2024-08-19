Cumhurbaşkanına hakaretten bir kişi daha tutuklandı

Düzenleme: Kaynak: DHA
Cumhurbaşkanına hakaretten bir kişi daha tutuklandı

22 yaşındaki Beyza Gürkan, sosyal medya platformlarında Cumhurbaşkanına ve dini değerlere hakaret ettiği gerekçesiyle tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi, sosyal medya denetimleri sırasında Sivas'ta yaşayan Beyza Gürkan'ın 'uyuşturucu madde özendirme', 'Cumhurbaşkanına hakaret' ve 'dini değerlere hakaret' içeren paylaşımlar yaptığını tespit etti.

Bunun üzerine, Gürkan Narkotik Suçlarla Mücadele ve Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen Gürkan, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ayrıca, Gürkan'ın 2021 yılında 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan 11 ay 20 gün hapis cezasına çarptırıldığı bilgisine ulaşıldı.

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