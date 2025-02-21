Cumhurbaşkanlığı adaylığından çekildiğini duyurdu. İmamoğlu'nun tek rakibiydi

CHP'de cumhurbaşkanı adaylığı için yapılacak olan ön seçimde aday adayı olacağını açıklayan Dursun Çiçek, imza toplayamadı.

CHP’nin cumhurbaşkanı adayını belirlemek için yapılacak ön seçimde aday olmak için imza toplamaya devam etmeyen Dursun Çiçek, bu süreci eşinin sağlığı nedeniyle tamamlayamadığını ve İstanbul’a dönmek zorunda kaldığını açıkladı.

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Çiçek, ek süre verilmesi durumunda tekrar adaylık için imza toplayacağını da ifade etti.

Çiçek, Habertürk’e yaptığı açıklamada, "Ek süre verirlerse imza toplamaya devam edeceğim. Şu an için eşimin sağlığı daha önemli. Ek süre olursa adaylık yarışına devam edeceğim" dedi.

İMAMOĞLU BAŞVURUSUNU YAPMIŞTI

Öte yandan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da ön seçim için başvurusunu yaptı.

İmamoğlu'nun başvurusunu, avukatı Mehmet Pehlivan yaptı. Başvurunun ardından bir açıklama yapan İmamoğlu, "İnsanca yaşamayı hak eden, özgürlüğe, adalete, refaha ve birlik olmaya hasret milletimizle bir yolculuğa çıkıyoruz" ifadelerini kullandı.