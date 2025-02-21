Cumhurbaşkanlığı adaylığından çekildiğini duyurdu. İmamoğlu'nun tek rakibiydi

Düzenleme: Kaynak: habertürk
Cumhurbaşkanlığı adaylığından çekildiğini duyurdu. İmamoğlu'nun tek rakibiydi

CHP’nin cumhurbaşkanı adayı olarak ön seçimde aday olacağını duyuran Dursun Çiçek, imza toplama yarışından çekildiği duyurdu.

CHP'de cumhurbaşkanı adaylığı için yapılacak olan ön seçimde aday adayı olacağını açıklayan Dursun Çiçek, imza toplayamadı.

CHP’nin cumhurbaşkanı adayını belirlemek için yapılacak ön seçimde aday olmak için imza toplamaya devam etmeyen Dursun Çiçek, bu süreci eşinin sağlığı nedeniyle tamamlayamadığını ve İstanbul’a dönmek zorunda kaldığını açıkladı.

Dursun Çiçek'e kızından büyük şok! Oyunu kime vereceğini açıkladıDursun Çiçek'e kızından büyük şok! Oyunu kime vereceğini açıkladı

Çiçek, ek süre verilmesi durumunda tekrar adaylık için imza toplayacağını da ifade etti.

Çiçek, Habertürk’e yaptığı açıklamada, "Ek süre verirlerse imza toplamaya devam edeceğim. Şu an için eşimin sağlığı daha önemli. Ek süre olursa adaylık yarışına devam edeceğim" dedi.

İMAMOĞLU BAŞVURUSUNU YAPMIŞTI

Öte yandan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da ön seçim için başvurusunu yaptı.

İmamoğlu'nun başvurusunu, avukatı Mehmet Pehlivan yaptı. Başvurunun ardından bir açıklama yapan İmamoğlu, "İnsanca yaşamayı hak eden, özgürlüğe, adalete, refaha ve birlik olmaya hasret milletimizle bir yolculuğa çıkıyoruz" ifadelerini kullandı.

Son Haberler
İstanbul'da ulaşıma kar engeli! Seferlerin tamamı iptal edildi
İstanbul'da ulaşıma kar engeli! Seferlerin tamamı iptal edildi
Aydın'da çöp ev kabusu!
Aydın'da çöp ev kabusu!
Osmangazi’nin temizlik filosuna 17 araç eklendi
Osmangazi’nin temizlik filosuna 17 araç eklendi
Kaliforniya'da helikopterle at kurtarma operasyonu! Sahibiyle gezintide yamaçtan kayıp mahsur kaldı
Helikopterle at kurtarma operasyonu! Yamaçta mahsur kaldı...
Şehit kızına doğum günü sürprizi
Şehit kızına doğum günü sürprizi