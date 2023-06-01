Cumhurbaşkanlığı ikinci tur kesin seçim sonuçları açıklandı

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci tur oylaması kesin sonuçlarını açıklayarak, Recep Tayyip Erdoğan'ın yüzde 52,18, Kemal Kılıçdaroğlu'nun yüzde 47,82 oy aldığını belirtti. Yener, "Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın cumhurbaşkanı seçildiği anlaşılmış olup, sonuçlar Resmi Gazete'ye gönderilmiştir" dedi.

Cumhurbaşkanlığı ikinci tur kesin seçim sonuçları açıklandı

YSK Başkanı Ahmet Yener, 28 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci tur oylamasının kesin sonuçlarına ilişkin basın açıklaması yaptı. Yener, YSK’nın seçim takvimi içerisinde tüm süreçleri izlediğini belirtti. Yener, 29 Mayıs'ta sona eren seçimin ikinci tur oylamasına ilişkin itirazların dün kurul tarafından değerlendirildiğini belirterek, "Yapılan değerlendirmeler sonucunda söz konusu itirazlar sonuçlandırılmış ve sonuçlar ilan edilmek üzere Resmi Gazete’nin mükerrer sayısında 1 Haziran'da ilan edilmek üzere resmi gazeteye gönderilmiştir. Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci oylamasında yurt içinde 52 milyon 93 bin 375 seçmenimizin oy kullandığı görülmüş olup, oy kullanma oranı yüzde 85,72 oranında gerçekleşmiştir. Yurt dışı gümrükler dahil 1 milyon 932 bin 226 seçmenimiz oy kullanmış olup, katılım oranı yüzde 56,34 olarak gerçekleşmiştir. Yurt içi ve yurt dışında toplam 54 milyon 223 bin 601 seçmenimizin oy kullandığı ve toplam katılım oranının yüzde 84,15 olduğu görüşmüştür" dedi.

ERDOĞAN 52,18, KILIÇDAROĞLU 47,82

Yener, Recep Tayyip Erdoğan'ın yüzde 52,18 ile 27 milyon 834 bin 589 oy, Kemal Kılıçdaroğlu’nun yüzde 47,82 ile 25 milyon 504 bin 724 oy aldığını belirterek, "Kurulumuzun yapmış olduğu değerlendirmeler ve almış olduğu karar sonucunda Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı olarak seçildiği anlaşılmış olup, sonuçlar Resmi Gazete’ye gönderilmiştir. Türk milletine ve demokrasimize hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.

Yener, 14 Mayıs'ta yapılan seçimde yurt içi ve yurt dışında toplam 55 milyon 833 bin 153 seçmenin oy kullandığını, katılım oranının yüzde 87,4 olarak gerçekleştiğini, 28 Mayıs'ta ise 54 milyon 223 bin 601 seçmenin oy kullandığını, katılım oranının yüzde 84,15 oranında gerçekleştiğini kaydetti.

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(Kaynak: AA, DHA)

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