Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Beştepe'de toplanıyor. Masada hangi konular var?

Kaynak: Haber Merkezi
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Beştepe'de toplanıyor. Masada hangi konular var?

Cumhurbaşkanlığı kabinesi, Bolu'daki otel yangını, terörle mücadele operasyonları, Hamas-İsrail ateşkesi ve enflasyonla mücadele gündemiyle toplanacak.

Cumhurbaşkanlığı kabinesi bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Beştepe Külliyesi'nde toplanacak.

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Toplantının ana gündem maddeleri arasında Bolu'daki otel yangını, terörle mücadele operasyonları, Hamas-İsrail ateşkesi ve enflasyonla mücadele yer alacak.

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Kabine, Bolu Kartalkaya'da 78 kişinin hayatını kaybettiği yangın faciasını detaylı bir şekilde ele alacak.

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Yangının nedenleri ve soruşturma süreci konuşulacak. Terörsüz Türkiye projesi ve terörle mücadele operasyonları da gündemde olacak.

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Ayrıca, İsrail ile Hamas arasındaki ateşkes anlaşmasının son durumu ve Türkiye'nin diplomatik temasları değerlendirilecek.

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MİT Başkanı İbrahim Kalın'ın Şam'da Suriye'nin yeni yönetimi ile yaptığı görüşmeler ve Suriye'deki yeni dönem gelişmeleri de toplantıda ele alınacak.

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