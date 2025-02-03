Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Beştepe'de toplanıyor. Masada hangi konular var?

Cumhurbaşkanlığı kabinesi bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Beştepe Külliyesi'nde toplanacak.

Toplantının ana gündem maddeleri arasında Bolu'daki otel yangını, terörle mücadele operasyonları, Hamas-İsrail ateşkesi ve enflasyonla mücadele yer alacak.

Kabine, Bolu Kartalkaya'da 78 kişinin hayatını kaybettiği yangın faciasını detaylı bir şekilde ele alacak.

Yangının nedenleri ve soruşturma süreci konuşulacak. Terörsüz Türkiye projesi ve terörle mücadele operasyonları da gündemde olacak.

Ayrıca, İsrail ile Hamas arasındaki ateşkes anlaşmasının son durumu ve Türkiye'nin diplomatik temasları değerlendirilecek.

MİT Başkanı İbrahim Kalın'ın Şam'da Suriye'nin yeni yönetimi ile yaptığı görüşmeler ve Suriye'deki yeni dönem gelişmeleri de toplantıda ele alınacak.