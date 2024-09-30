Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı: Gündemde hangi konular var?

Kaynak: DHA
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı: Gündemde hangi konular var?

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.K

Kabine Toplantısı, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde başladı. Saat 15.36'da başlayan toplantıda bakanların kendi alanları ile ilgili sunum yapacağı belirtildi. Ayrıca, İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırıları ana gündem maddesi olacak.

Toplantıda, bölgedeki tansiyonun düşürülmesi için diplomatik adımların yanı sıra enflasyonla mücadele ve dar gelirli kesimlerin alım gücünü artırma çabaları da değerlendirilecek. Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklama yapması bekleniyor.

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