"Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin muftağı" paylaşımı yalanlandı

Kaynak: DHA
"Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin muftağı" paylaşımı yalanlandı

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden sosyal medyadaki 'Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin mutfağı' paylaşımlarına açıklama geldi.

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), sosyal medyada paylaşılan mutfak görüntüsünün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne ait olduğu iddiasının doğru olmadığını duyurdu.

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan görüntülerin, 'Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki mutfağa ait olduğu' iddiası doğru değildir. İddiaya konu görüntülerin Pakistanlı bir içerik üreticisi tarafından sosyal medya platformlarında, 'Suudi düğün yemeği büfesi' başlığıyla paylaşıldığı ve Türkiye ile herhangi bir ilgisinin bulunmadığı tespit edilmiştir. Görüntülerden alınan bir bölümün, ses eklenerek manipülasyon amaçlı kullanıldığı belirlenmiştir. Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialara itibar etmeyiniz" denildi.

Son Haberler
Mustafa Yeneroğlu DEVA Partisi'nden istifa etti
Mustafa Yeneroğlu DEVA Partisi'nden istifa etti
Fernando Muslera'dan flaş Galatasaray kararı!
Fernando Muslera'dan flaş Galatasaray kararı!
Alkole zam yağmuru! Sigaraya da geliyor. TBYD Başkanı açıkladı
Alkole zam yağmuru! Sigaraya da geliyor. TBYD Başkanı açıkladı
"Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin muftağı" paylaşımı yalanlandı
"Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin muftağı" paylaşımı yalanlandı
Gemi arızası nedeniyle kapatılmıştı: Boğaz trafiği tekrar açıldı
Gemi arızası nedeniyle kapatılmıştı: Boğaz trafiği tekrar açıldı