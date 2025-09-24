Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda maç durdu! Hakemler soyunma odasına girdi

Basketbolseverlerin heyecanla beklediği 38. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası’nda Fenerbahçe Beko ile Beşiktaş GAİN karşı karşıya geldi.
SAHAYA PATLAYICI MADDE ATILDI
Karşılaşmanın son bölümünde sahaya patlayıcı madde atılması üzerine hakemler üçüncü kez anons yaptı. Kural gereği hakemler soyunma odasına giderken karşılaşmaya ara verildi.
GÜVENLİK TEDBİRLERİ ALINDI
Olay sonrası güvenlik güçleri devreye girdi. Gerekli güvenlik önlemlerinin alınmasının ardından maçın taraftarlar eşliğinde devam edeceği açıklandı.
SKOR AVANTAJI FENERBAHÇE’DE
Olayın yaşandığı sırada Fenerbahçe Beko, Beşiktaş GAİN karşısında 72-59’luk üstünlüğünü sürdürüyordu.
STANDART PROSEDÜR UYGULANDI
Hakemler prosedürü uygulayarak 15 dakikalığına soyunma odasına gidip bekledikten sonra sahaya geri döndüler. Mücadele yeniden hareketlendi.