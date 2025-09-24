Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda maç durdu! Hakemler soyunma odasına girdi

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda maç durdu! Hakemler soyunma odasına girdi

38. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası’nda Fenerbahçe Beko ile Beşiktaş GAİN arasında oynanan maçta sahaya patlayıcı madde atılması nedeniyle hakemler oyunu durdurdu.

Basketbolseverlerin heyecanla beklediği 38. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası’nda Fenerbahçe Beko ile Beşiktaş GAİN karşı karşıya geldi.

SAHAYA PATLAYICI MADDE ATILDI

Karşılaşmanın son bölümünde sahaya patlayıcı madde atılması üzerine hakemler üçüncü kez anons yaptı. Kural gereği hakemler soyunma odasına giderken karşılaşmaya ara verildi.

GÜVENLİK TEDBİRLERİ ALINDI

Olay sonrası güvenlik güçleri devreye girdi. Gerekli güvenlik önlemlerinin alınmasının ardından maçın taraftarlar eşliğinde devam edeceği açıklandı.

SKOR AVANTAJI FENERBAHÇE’DE

Olayın yaşandığı sırada Fenerbahçe Beko, Beşiktaş GAİN karşısında 72-59’luk üstünlüğünü sürdürüyordu.

STANDART PROSEDÜR UYGULANDI

Hakemler prosedürü uygulayarak 15 dakikalığına soyunma odasına gidip bekledikten sonra sahaya geri döndüler. Mücadele yeniden hareketlendi.

Son Haberler
Fenerbahçe kaldığı yerden devam! Sadettin Saran'a kupayla 'merhaba'
Fenerbahçe kaldığı yerden devam! Sadettin Saran'a kupayla 'merhaba'
Kan donduran cinayet! Ava gitmesini istemediği annesini öldürdü
Kan donduran cinayet! Ava gitmesini istemediği annesini öldürdü
Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda maç durdu! Hakemler soyunma odasına girdi
Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda maç durdu! Hakemler soyunma odasına girdi
Galatasaray'ın genç yıldızı coştu, Erokspor farka koştu!
Galatasaray'ın genç yıldızı coştu, Erokspor farka koştu!
Yeniden Refah Partisi’nden Yavaş’a destek ziyareti
Yeniden Refah Partisi’nden Yavaş’a destek ziyareti