Cumhurbaşkanlığı seçiminin anahtarı milliyetçilik (1)

14 Mayıs 2023 cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimlerinde "Milliyetçilik" öne çıktı. Öne çıkmasının önemli sebepleri var. Birincisi PKK'nın varlığı...

Dillendirilmiyor ama milliyetçiliğin öne çıkmasında, Azerbaycan'ın, Ermenistan'la 2020'de 44 gün süren savaşında galip gelmesinin, işgaldeki hemen bütün topraklarını kurtarmasının, bu kurtarmada Türkiye'nin oynadığı rolün de büyük etkisi olduğunu bilmeliyiz.

Ermenistan'ın Batı'dan destek almasına, havaalanlarına silah yüklü uçakların birinin inip birinin kalkmasına rağmen Azerbaycan, Türkiye'nin büyük desteğiyle savaşı kazandı. Bu savaşta galibiyet sadece silahla değil; motivasyonla alındı. Bu motivasyon milliyetçilik ruhuydu. İlham Aliyev'in babası Haydar Aliyev ne demişti: "Biz iki devlet bir milletiz".

Türkiye'nin yalnızlığı, Batı'nın her fırsatta Türkiye'ye karşı tavrı, insanlarımızı düşündürüyor, 19 Mayıs 1919 ruhunu derinlerde hissettiriyor.

Recep Tayyip Erdoğan için "milliyetçilik" aslında Türkiye'nin kahir ekseriyetinin anladığı mananın dışındadır.

Türkiye'de "siyasî İslâmcı kanat", "Türk" deyince hep dudak bükmüş, iğreti bakmıştır. (Sık temas ettik. İğretilikte, bizimkilerin itibar ettiği bazı Arap kaynaklarında Türklerin başka türlü gösterilmesinin büyük rolü var.)

R. T. Erdoğan, "Milliyetçiliği ayaklar altına aldık." demişti. Şimdi, milliyetçiliği öne çıkaracağı için ve asıl destekçisi MHP olduğu için, o söz tek başına alınınca, maksat şu idi, bu idi tartışması başlar. Önce, o sözün nerede, ne maksatla söylendiğini okuyacağız:

Haberi Hürriyet'in 18 Şubat 2013 sayısından alıyorum.

"Erdoğan: Milliyetçilik ayak altında" başlıklı haber Selçuk Şenyüz imzalı, Mardin mahreçli:

"Başbakan Tayyip Erdoğan, BDP ve MHP'ye sert çıkarak, 'Bu süreçte kimse bizim karşımıza Kürtlükle de Türklükle de çıkmasın. Biz her türlü milliyetçiliği, ayaklarının altına almış bir iktidarız. Kuru milliyetçilik yok' dedi. Midyat Köşk Meydanı'nda düzenlenen toplu açılış töreninde konuşan Erdoğan, özetle şunları söyledi:

'Bizim siyasetimiz hizmet siyasetidir, biz ideolojilerle bu yola çıkmadık. (...) Kim ki kendi ırkının, kavminin, kendi kabilesinin diğerlerinden üstün olduğunu iddia ediyorsa o kişi şeytanın izindedir. Kavimler, kabileler, ırklar, inançlar farklı olabilir, ama hepsi saygındır. Biz, Türkiye Cumhuriyeti toprakları üzerinde hep beraber tek milletiz. Bu millet kavramının içinde Türkü var, Kürdü var, Arabı var, Lazı var, Çerkezi var, Abazası var. Var oğlu var. Bizim kadim medeniyetimizde asla böyle bir farklılık, asla ayrım olmamıştır. Bizim kültürümüzde, geleneklerimizde özellikle bu hassasiyet hep korunmuştur. Etnik milliyetçiliği kim yaparsa yapsın o sapkınlığın içindedir, fesat içindedir, fitne peşindedir. Bin yıllar boyunca bu topraklarda nasıl bir ve beraber olduysak Allah'ın izniyle yine bir olacak, diri olacak, bu topraklar üzerinde iri ve güçlü olacağız.

Bu süreçte kimse bizim karşımıza Kürtlükle de Türklükle de çıkmasın. Biz her türlü milliyetçiliği, ayaklarının altına almış bir iktidarız. Kuru milliyetçilik yok. Bizim milliyetçilik anlayışımızda ne var biliyor musun? Vatanseverlik var, insan severlik var. (...) 780 bin kilometrekare vatan toprağının her karışında aynı hakların, aynı özgürlüklerin hâkim olması için çalışıyoruz. Artık, inkâr, ret, asimilasyon politikaları yok. Bunların hepsi ayaklarımızın altında. Kürt'ü de Arap'ı da Türk'ü de Laz'ı da Çerkez'i de Gürcü'sü de hepsi benim kardeşim. Biz imtiyazları yıka yıka bu ülkede demokrasiyi güçlendirdik, kökleştirdik. Bugün önümüzde duran sorunların çözümü yeni imtiyazlar üretmekten geçmiyor, tam tersine hakların ve özgürlüklerin herkes için hayata geçirildiğinde sorunlar gerçek anlamda ve kalıcı şekilde çözülmüş olacak.'"

R. T. Erdoğan, o sıra başbakandır. PKK'yla pazarlığa oturmuş, "çözüm süreci"ni başlatmıştı. Oslo'da, İmralı'da, Kandil'de... PKK'lılarla yarenlik ediyor, zemin yokluyordu.

28 Mayıs 2023'te yapılacak Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turunda, kimi HDP'den oy almak için PKK terörüne girmeyecek, milliyetçiliği geri plana itecek; kimi, iktidarın eski PKK pazarlıklarından bahsedecek.

"Milliyetçilik" seçimin anahtarı görülüyor. Milliyetçilikte PKK'ya tavrın mesafesi bir ölçü olacak.

Biz ayrıntıyla gireceğiz. (Yarın...)