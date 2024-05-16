Yabancı devletin talimatı doğrultusunda...

ANKA, Kamuoyuna “Etki ajanlığı yasası” diye duyurulan taslak metni açıkladı. Buna göre TCK’nın 339’uncu maddesine 339/A fırkası ekleniyor. Taslak madde tam olarak şöyle:

“Madde 339/A:

(1) Bu bölümde düzenlenen suçları oluşturmamak kaydıyla, Devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları aleyhine yabancı bir devlet veya organizasyonun stratejik çıkarları veya talimatı doğrultusunda;

a) Türk vatandaşları veya kurum ve kuruluşları ya da Türkiye’de bulunan yabancılar hakkında araştırma yapan veya yaptıranlar,

b) Türkiye’de suç işleyenler, hakkında, üç yıldan yedi yıla kadar hapis cezası verilir. Fiilin, bu bölümde düzenlenen suçlar dışında başka bir suç oluşturması hâlinde hem bu suçtan hem de ilgili suçtan dolayı ayrı ayrı cezaya hükmolunur.

(2) Fiil, savaş sırasında işlenmiş veya Devletin savaş hazırlıklarını veya savaş etkinliğini veya askerî hareketlerini tehlikeyle karşı karşıya bırakmış ise faile sekiz yıldan on iki yıla kadar hapis cezası verilir.

(3) Suçun, millî güvenlik açısından stratejik önemi haiz birimler ile proje, tesis ve hizmetleri yerine getiren kurum ve kuruluşlarda görev yapanlar tarafından işlenmesi hâlinde verilecek ceza bir kat artırılır.

(4) Bu suçtan dolayı kovuşturma yapılması, Adalet Bakanı’nın iznine bağlıdır.”

Yasanın gerekçesinde "devletin iç veya dış siyasal yararına yönelik olarak gerçekleştirilen bazı faaliyetlerin cezalandırılması" gerektiği belirtiliyor.

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Sosyal medyada, “Bu yasa Zafer Partisi’ni susturmak için hazırlandı” yorumları yapıldı. Zafer Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Ümit Özdağ da “Amaç çok açık. Zafer Partisi’ni susturmak... 13 milyon sığınmacı ve kaçak için yapılan harcamaların gündeme gelmesini engellemek, 400 bin dolara satılan vatandaşlığa karşı çıkışımızı engellemek.” diye mesaj yayınladı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ise haftalık konuşmasında “Meclis gündemine gelecek olan 9. Yargı Paketi'nde, casusluk suçu ile ilgili yeni düzenlemeden rahatsız olanlar çok iyi araştırılıp incelenmelidir. Yurt içinden ve yurt dışından hain FETÖ'cülerin, onlara sözcülük yapan satılmış, devşirilmiş sözde gazetecilerin bedel ödemesi yakındır ve kaçınılmazdır.” dedi.

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın ise sosyal medya hesabından “MHP Lideri’nin emniyet ve yargıda MHP ve AKP aleyhine kadrolaşma iddiasıyla 15 Temmuz hatırlatması ve etki ajanlığı üzerinden ‘cezasız kalmayacak gazeteciler’ açıklaması, demokrasimizin geleceği açısından kaygı vericidir.” diye bir açıklama yaptı.

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Sorun, “yabancı bir devlet veya organizasyonun stratejik çıkarları veya talimatı doğrultusunda” ifadesinden kaynaklanıyor.

Yabancı bir devlet veya organizasyonun talimatı doğrultusunda hareket edenlerin cezalandırılmasına kimsenin bir diyeceği olamaz. Yalnız bir araştırmanın, yabancı devlet veya organizasyonun çıkarlarına hizmet ettiğini kim belirleyecektir? “Türk vatandaşları veya kurum ve kuruluşları ya da Türkiye’de bulunan yabancılar hakkında araştırma yapan veya yaptıranlar” gazeteciyse, bu araştırmanın yabancı devlet veya organizasyona hizmet ettiğine kim karar verecektir? Adalet Bakanı mı?

Adalet Bakanı, bu maddeye dayanarak iktidarın Türkiye’ye getirdiği “sığınmacılar” veya Afgan ordusunun bütün askerleri hakkında araştırma ve yayın yapan gazetecilerin yargılanmasını isteyebilir... Bu yabancılar suç işlemiş ve tutuklanmış da serbest bırakılmışsa, bu durumu ortaya çıkarmak da suç sayılacaktır.

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Beyaz Saray’ın İnternet sitesinden, Çin’e uygulanacak yeni gümrük tarifeleri ile ilgili bir haber yayınlandı. Habere göre ABD Başkanı Biden, Çin'den yapılan 18 milyar dolarlık ithalata yönelik gümrük vergilerini artırma talimatı veriyor. Haberde hangi kalemde ne kadar gümrük vergisi artışı olacağı da belirtiliyor.

Şimdi bu haberi, “ABD, kendi kurduğu liberal dünya düzenini bu kararla yıkıyor” dediğiniz zaman, Çin yanlısı gibi görünebilirsiniz! Çin devletinden veya bir organizasyondan talimat almasanız bile ABD’yi Çin’e yönelik politikasından dolayı eleştirdiğiniz zaman, Türkiye’nin stratejik ortağını eleştirmiş olacaksınız, dolayısıyla bu mantığa göre Türkiye’nin çıkarlarına zarar vermiş olacaksınız!

Bu madde, suçta “illiyet bağı” aramadığından hukuka aykırıdır. Yabancı devletlerle veya organizasyonlarla hiçbir irtibatı olmayan gazetecileri susturmak için hazırlandığı bellidir.

Türkiye’nin stratejik çıkarları aleyhine, ABD’nin Büyük Orta Doğu Projesi’ne hizmet edenleri soruşturan yok ama artık bu durumu yazanlar soruşturulacak... Öyle anlaşılıyor.