Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun ilk etabını Fabio Jakobsen kazandı

Türkiye'nin en prestijli organizasyonlarından biri olan Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Tur'unun 59'uncusu 134,7 kilometrelik Antalya-Antalya etabı ile başladı.

Saat 10.25'te Düden Parkı önünden verilen startla yarış başladı. İlk beş kilometre toplu geçildi. Havaalanı Caddesi katedilirken herhangi bir kaçış grubu oluşmadı ve Belek Köprübaşı Caddesi’ne kadar peloton çok da hızlı olmayan bir tempoda yarışı götürdü.

49,7. kilometrede etabın ilk sprint prim kapısı geçildi. BBH takımından Jambalijamts Saimbayar kapıyı birinci geçti. Mazowsze Serce Polski Takımı'ndan Tomasz Budzinski ikinci, Novo Nordisk takımından Filippo Ridolfo üçüncülüğü elde etti. Kapı geçildikten sonra kaçış grubu tempoyu yavaşlatınca peloton arayı kapatıp farkı 1 dakikanın altına indirdi.

Saatlerin 12.00'yi gösterdiği sırada parkur iyice ısındı. Sporcular rüzgârsız havada ve gittikçe artan bir sıcaklıkta pedal çevirirken epey zorlandılar. Bu da zaman zaman temponun düşmesine neden oldu. Bu arada temponun düşmesinden sonra kaçış grubu bir sporcu eksildi. Yeni zaman farkı 1 dakika olarak verildi.

Kaçış grubunda bulunan Sakarya Takımı’ndan Emre Yuca yedi kişilik kaçış grubundan kopunca pelotona yakalanmış oldu. Kurşunlu Şelalesi geçilirken kaçış grubu ile peloton arasında fark stabil olarak kaldı. Fark 1 dakika 43 saniye olarak ölçüldü. Spor Toto takımından Mehmet Kanat da kaçış grubuna katıldı.

Finişe son 10 kilometrede pelotonda kopma görülmedi. Yavaş yavaş sprinterleri koruma altına alan takım arkadaşları onları finişe hazırlamaya başladı. Yine nefes kesen bir finişe hazır olmak için izleyiciler bariyer dibinde yerlerini aldı. Peloton finişe toplu geldi. Son 50 metrede muazzam bir atak yapan Jakobsen etabı birinci olarak bitirdi.

Büyük çekişmeye sahne olan etabı DSM-Firmenich PostNL Takımı'ndan Fabio Jakobsen 2 saat 56 dakika 31 saniye ile kazandı.

TUR'a yarın 190,6 kilometrelik Kemer-Kaş (Kalkan) etabı ile devam edilecek. Turkuaz mayoyu etabın birincisi Fabio Jakobsen giyecek.