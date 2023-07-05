Cumhurbaşkanlığı ve bakanlık adıyla dolandırıcılık. Herkes bu ilanı görünce gerçek sanıp tıklıyor

Dolandırıcılar özellikle internet ve telefon yoluyla vatandaşları dolandırmak için türlü yöntemler uyguluyor. Telefonda kendilerini savcı ya da polis olarak tanıtan dolandırıcılar internette de sahte ilanlar ve kopya siteler ile vatandaşları kandırmaya çalışıyor.

İnternet dolandırıcılığının son örneği sosyal medyada ortaya çıktı. Dolandırıcıların Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın adını kullanarak kredi kartı kullanıcılarını hedef aldığı görüldü.

Bakanlığın adı kullanılarak açılan sahte hesaptan CİMER imzalı bir görsel paylaşıldı. Görselde son 3 senelik kart aidat ücretlerinin iadesinin başlandığı ve verilen linke tıklanarak sorgulama yapılabileceği iddia edildi.

Dolandırıcıların yeni oyununa karşı vatandaşların dikkatli olmaları tavsiye ediliyor.