Dolandırıcıların yeni hedefi evlenmek isteyen gençler

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı "evlilik kredisi" vaadiyle para toplayan dolandırıcılara karşı vatandaşları uyardı.

Dolandırıcıların yeni hedefi evlenmek isteyen gençler

(İHA) Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı “evlilik kredisi” vaadiyle sahte bir internet sayfası üzerinden para toplayan dolandırıcılara karşı vatandaşları uyardı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan uyarıda, “Aile ve Gençlik Bankası adı altında vatandaşlarımıza 'evlilik kredisi' vaadiyle sahte bir internet sayfası üzerinden para toplayan şahıslara kesinlikle itibar etmeyiniz!

Bakanlığımız ve yetkili diğer kurumların resmi sayfalarından açıklanmayan hiçbir başvuruyu dikkate almayınız.

Vatandaşlarımızı dolandırmayı amaçlayan sahte internet sayfası ve bu internet sayfası ilgilileri hakkında hukuki süreç başlatılmıştır” denildi.

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