Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu toplandı

Çankaya Köşkü’nde düzenlenen toplantıya, eski TBMM Başkanları İsmail Kahraman, Köksal Toptan, İsmet Yılmaz, Binali Yıldırım, Mehmet Ali Şahin, Cemil Çiçek, Mustafa Şentop’un yanı sıra Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan da katıldı.

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu’nun (YİK) amacı, ulus ve devlete hizmet etmiş bilgi ve birikim sahibi kişilerin tecrübelerinden yararlanmak için oluşturulmuştu.

Kurul, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 15 Mayıs 2019 tarihinde yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile kuruldu. Kurul, devlet politikalarının oluşturulmasında danışmanlık yapmak ve stratejik önerilerde bulunmak üzere toplanıyor.

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu’nun (YİK) üyeleri, Cumhurbaşkanı tarafından belirlenir ve genellikle devlete hizmet etmiş ve bilgi birikimine sahip olan Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) eski başkanları veya başkanvekilleri arasından seçiliyor. Kurulun çalışma yöntemi ve esasları, kurul üyelerine yapılabilecek ödemeler de Cumhurbaşkanınca belirleniyor.

Mevcut üyeler arasında İsmail Kahraman, Köksal Toptan, İsmet Yılmaz, Binali Yıldırım, Mehmet Ali Şahin, Cemil Çiçek ve Mustafa Şentop gibi isimler bulunuyor.