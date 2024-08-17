Cumhuriyet Başsavcılıkları yangın hakkında adli soruşturmalar başlattı

Sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada, yangınlarla mücadelede devletin tüm kaynaklarını seferber ettiği ve vatandaşların yanında olduğu vurgulandı. Ayrıca, Adalet Bakanlığı'nın yangın söndürme faaliyetlerine destek olmak üzere Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü bünyesindeki Arama ve Kurtarma ekiplerinin (CEKUT) yangın bölgelerine yönlendirildiği belirtildi.

Bakan Tunç, 100 kişilik uzman CEKUT ekibinin, yangınlarla mücadelede kullanılmak üzere hazır bekletildiğini ve tüm gayretlerinin yangınların bir an önce kontrol altına alınması yönünde olduğunu dile getirdi. Bakan Tunç, yangınlarla mücadele eden tüm ekiplere başarılar dilerken, yangından etkilenen vatandaşlara da geçmiş olsun temennisinde bulundu.