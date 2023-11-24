Cumhuriyet üç haneli rakamlara taşınırken

Gazeteci yazar Mustafa Balbay Cumhuriyet’in 100 yıllık tarihini kırılma noktalarıyla ele alan “100 Yıla Bakış / 1923-2023” adlı yeni kitabında, devrimlerle ekilen tohumların darbelerle sarsılan bir toplumda nasıl yeşerdiğini, Cumhuriyet ağacının köklerinin nasıl sağlam olduğunu anlatıyor.

Bir asırlık toplumsal dönüşüm tarihini sosyal, siyasal ve kültürel yansımalara bakarak okuyan Mustafa Balbay, “Tarih, toplumların oksijenidir. Ona ne kadar çok sahipse, onu ne kadar iyi bilirse, o kadar sağlıklı yaşar” diyerek okurlara Cumhuriyet’e sahip çıkma sorumluluğunu hatırlatıyor:

“Atarük’ün sonsuza dek yaşayacak dediği Cumhuriyet üç haneli rakamlarla tanışıyor. Cumhuriyet’in 100 yılı kutlu olsun! 1923’te tarih sahnesine çıkan Türkiye Cumhuriyeti’nin temelleri o kadar sağlam atıldı ki, o temellerin her sütunu âdeta her cumhuriyetçi yurttaşın yüreğinden fırlayıp öteki sütunla buluşuyor. Bunca sütunu ortadan kaldırabilir misiniz? Bunun için bir milleti tümüyle yok etmeniz gerekir… Korkacak bir şey yok. Uğruna mücadele edilecek çok şey var.”

Bilgi Yayınevi

Tel: 0312 434 49 98

Bican’dan bir roman daha

Usta gazeteci Mehmet Bican daha çok yakın siyaset sahnesinde yaşananlarla ilgili kitaplarıyla bilinen bir kalem. Ancak, “Çerkes Enişte” adlı anı/roman türündeki ilk eserinden sonra Mehmet Bican, şimdi de aynı türde yazdığı gerçek bir aşk hikâyesini okuyucularıyla buluşturdu.

Bican, “Hranuş Hanım’ın Kızı” adlı romanında, bir zamanlar Ankara basın hayatının can damarı olan Rüzgârlı Sokak’taki bir gazetede foto muhabirliği yapan Korhan’la, Zübeyde Hanım Kız Meslek Yüksek Okulu’nda öğrenci Maral’ın hüzünle sona eren aşkını anlatıyor. Bu talihsiz aşkı okurken, bugün hayatta olan kimi gazetecileri yakından tanıyacak, onların anlatımıyla 1962-1968 yılları arasında Türkiye’de ve Dünya’da gelişen olaylara da tanıklık edeceksiniz. Romanın dikkat çeken bir özelliği de, politik malzeme haline getirilerek her dönemde insafsızca sömürülen ırk ve din ayrımcılığını konu edinmesi.

Galeati Yayıncılık

Tel: 0539 669 60 69