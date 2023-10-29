Cumhuriyet yerine Hamas'ı sahiplenmek! - Kerim YILMAZ

Cumhuriyet; eşitsiz kulluktan eşit vatandaşlığa, hurafe ve menkıbecilikten akılcı bilimciliğe, imtiyazlı sınıf egemenliğinden halkın yönetimini seçimine, karanlıktan aydınlığa geçtiğimiz, kimsesizlerin kimsesi olan ahlaklı ve erdemliler rejimidir.

İnsan onuruna en çok yakışan Cumhuriyet, insanlığın huzur ve refahına en çok yaklaştıracak olan demokrasiyle taçlandığında herkes mutlu olacaktır. Eğitimde, seçimde fırsat ile yasa önünde eşitlenenlerin taşıyacağı çağdaş uygarlıkta dünya ile yarışacak milletin kalbinde, gönlünde daima yaşayacak, gençliğe ışık geleceğe umut olacaktır.

Filistin'in meşru Başkanı M. Abbas'ın bile bizi temsil etmiyor dediği Hamas, AB, ABD, Kanada, Japonya gibi ülkelerin terörist kabul ettiği vekalet savaşçısı bir örgüttür. Emperyalistlerin arkadan yön ve yol verdiği 7-Ekim saldırısıyla bunu ispat etmiştir. İlk günden yazdığımız gibi bu saldırılar, Gazze halkının lehine değil tersine aleyhine olacaktı ve oldu. Hamas'ı Cihatçı olarak kabul ve tarif, Batı'da İşıd'ı hatırlatacak bir sahiplenme de bizim aleyhimize olacak.

Arap Birliğinin, İslam İşbirliği Teşkilatının ateşkes çağrısı bile yapamadığı halde hükümet ne yapıyor? Filistin, Gazze halkı yerine Hamas'a sahipleniyor. İsrail'e engel olamasa da caydıracak, örneğin Kürecik, İncirlik üslerini kapatmıyor, İsrail ile tank modernizasyonu ve pilot eğitimi işbirliği anlaşmalarından vazgeçmiyor. “Bir gece ansızın gelebiliriz” diye miting meydanlarında hamasi nutuk atanlar, en azından diplomatik bir tepki olsun diye İsrail’in diplomatlarını hala ülkelerine yollayamıyor, Yahudi üstün hizmet madalyasını suratlarına fırlatamıyor.

Batıyı tümüyle ardına alan yalandan efelenmeleri ciddiye almayan İsrail, şehir, hastane, okul, cami, kilise bombalayıp çoluk çocuk, herkesi katlediyor. Gazze'lileri kovarak Filistin'i tamamen ele geçirmeye çalışıyor. Türkiye 2 milyon Filistinli'yi Türkiye'ye getiriyor. Böylece İsrail'in Filistin'i tamamen ele geçirmesine yardım etmiş oluyor.

İçeride bedelli askerlik yapmış veya çürüğe ayrılmışların ''işte ordu, işte komutan'' sloganlarıyla, sözde vaizlerin Atatürk'süz hutbeleriyle bir türlü kurtulmadıkları kuyruk acısı Cumhuriyeti yok sayıp Hamas çizgisinde hizalanan ümmetçi bir toplum için çabalıyor.

Yokluk içinde kurulan ve on yılda yıllık ortalama % 10 ekonomik büyümeyle şaha kalkan ilk dönemi kıskanıyor ama yirmi yıllık iktidarında her alanda gerileyen aculluğunu göstermeyip, ele geçirilip yağmalanacak gördükleri devletin kurucu felsefesine, taşıyıcı kolonlarına saldırıyorlar.

Herkesin ömründe ancak bir kez görebileceği 100. yıl kutlaması yapmayıp, görünüşte Atatürk özünde Türk düşmanlığını din iman sosuyla halkı kandırmaya çalışıyorlar. Ama nafile gayret olacak.

Yüzyıl önce emperyalistlerin uşağı olarak engellemeye çalıştıkları Kuvay'ı Milliye ve onurlu Cumhuriyet ruhu elbette ki gene izin vermeyecektir.

Cumhur yani halk; göç yoluyla istilayla demografi değişimi sinsi planıyla, egemenliğinin yok edilmesine, tek kişinin saltanatvari idaresine, yargıdan yürütmeye, gelir dağılımından eğitime her alanda yaşadığı adaletsizliğe, tarikat ve cemaat görünümlü ''inanç sömürücüsü emeksizlerin'' örtülü ruhbanlığıyla imtiyazlı toplum yapısına ilelebet rıza göstermeyecek örselenen o Cumhuriyeti isteyecektir.

Darbelerle kesintisine, aksak işleyişine ve her şeye rağmen demokrasinin tadını alan bu halk, yönetenlere karşı teminatı ve geleceğe umudu olan Cumhuriyetten asla vazgeçmeyecektir. İç politikaya yönelik, seçimde oy devşirme amaçlı yapılan mitingin Gazze'de ölenlere hiçbir faydası olmayacak ama ilaç gibi muhtaç ettikleri yabancı sermayeyi engelleyecek bu kafa halkı daha da fakirleştirecek.

İlkel kabile idaresindeki emperyalistlerin oyuncağı seleficilerin ateş çemberiyle patlama aşamasına gelen bölgemizde, huzur içinde nimetlerini ortaklaşa paylaştığımız bu güzel yurdun sigortası olan Cumhuriyeti korumak herkesin yararınadır.

Büyük Türk milletinin eseri olan devletimizi Hamas'a sahiplendirip 100. Yılını gölgelemeye çalıştıkları Cumhuriyetin fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesilleri olarak, O'nu korumak ve fikren, ilmen daha yükseklere taşımak bizim için vatan vazifesidir.

Cumhuriyetimizin 100. yüzyılı kutlu olsun...