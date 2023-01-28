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ABD Başkanı Biden'a borç limiti uyarısı

ABD Kongresindeki Cumhuriyetçi senatörler, yapısal reformlar yapılmadan borç limiti artışını desteklemeyecekleri konusunda ABD Başkanı Joe Biden'ı uyardı.

Haber Giriş: 28 Ocak 2023 Cumartesi - 10:06
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Cumhuriyetçi senatörlerden ABD Başkanı Biden'a borç limiti uyarısı

ABD Başkanı Biden'a borç limiti uyarısı
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Utah Senatörü Mike Lee liderliğindeki Cumhuriyetçi 24 senatör, borç limiti konusunda ABD Başkanı Joe Biden'a yönelik bir mektup yazdı.

Söz konusu mektupta, açık harcamaları azaltan ve Washington'a "mali sağduyuyu" geri getiren gerçek bir yapısal harcama reformu olmaksızın borç limiti artışına kesin olarak muhalefet edileceği bildirildi.

Ülkenin maliye politikası için "tam bir felaket" değerlendirmesinde bulunulan mektupta, "Ülkemizin 31 trilyon dolar borcu var, bu şu anda ekonomimizin büyüklüğünü aşan bir borç düzeyi. Enflasyon, Amerikalı aileler için hayatı her geçen gün daha pahalı hale getiriyor." ifadeleri kullanıldı.

Mektupta, "Mevcut ve gelecekteki mali gerçekleri ele alacak, bütçe ve harcama kurallarını fiilen uygulayacak ve kontrol dışı hükümet politikalarını yönetecek yapısal reformlar olmadan borç limiti artışına oy vermeyi düşünmüyoruz." ifadesine yer verildi.

BORÇ LİMİTİ KRİZİ

ABD'de federal hükümet, temerrüde yol açabilecek 31,4 trilyon dolarlık borç limitine ulaşmış bulunuyor.

Borç limiti ya da borç tavanı, "ABD hükümetinin borçlarını ödemek için ödünç alabileceği para miktarının üst sınırı" anlamına geliyor.

Temsilciler Meclisi'nde çoğunluğu yeni kazanan Cumhuriyetçiler, borç limiti müzakerelerinde önemli harcama kesintilerinden yana bir tavır sergiliyor. Demokratlar ise borç limitinin artırılmasında ısrarcı olurken, Cumhuriyetçilerin belirli harcamaları kısma önerilerini geri çeviriyor.

Demokratlar ile Cumhuriyetçiler arasında bir açmaz haline gelen borç limiti konusunun birkaç ay içinde piyasaları sarsmasından endişe duyuluyor. ABD'de resesyon beklentileri güçlenirken, iki partinin borç limiti üzerindeki hesaplaşması her zamankinden daha fazla risk taşıyor. (AA)

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