Cumhuriyeti ve Atatürk'ü hedef alan imam serbest bırakıldı

Karma eğitime ve laikliğe saldırıp Atatürk'ü hedef alan imam, 4 gün tutuklu kaldıktan sonra tahliye edildi.

Cumhuriyeti ve Atatürk'ü hedef alan imam serbest bırakıldı

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde düzenlenen bir mevlit töreninde Atatürk ve Cumhuriyet ile ilgili yaptığı konuşma nedeniyle ''Halkı kin ve düşmanlığa tahrik'' ile ''Atatürk'e ve Cumhuriyet'e hakaret'' suçlamasıyla tutuklanan imam Metin Özcan, avukatının itirazı üzerine 4 gün sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

imam.jpgGÖREVİNE DEVAM EDECEK

Hakkında İl Müftülüğü tarafından idari soruşturma da başlatılan imamın, soruşturma sürecinde görevine devam edeceği belirtildi.

CUMHURİYET VE ATATÜRK’E HAKARETLER SAVURMUŞTU

Özcan konuşmasında Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhuriyeti hedef alarak şu sözleri söylemişti: “Cumhuriyet'le birlikte İslam alimlerinin asılması kararları verildi. Halifelikler kalktı, medreseler kapatıldı, tekkeler kapatıldı. Alfabeler değiştirildi. Her şeyi bilen Müslüman hiçbir şey bilmez oldu. Tarihi iyi okuyun, iyi araştırın. Sevdikleri adamlar hiç de sevilecek adamlar değil. Allah bizi muhafaza etsin. Anneler; siz eğitin çocuklarınızı. Çocuğu okula sokan baldırı çıplak, ilim irfan yuvası adı altında hutbeler okutuluyor. Böyle bir şey yok. Ne eğitim var ne ilim irfan var. Ne eğitim var ne öğretim var. Oralara çocuğunuzu bırakıp da yetişecek diye bakmayın. Belki bir makama gelir ama makamı da rüşvete ve yanlışa kullanır.”

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