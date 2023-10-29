Cumhuriyetimizin 100. Yılı kutlu olsun

Herkese merhaba değerli okurlarım,

Türkiye Büyük Millet Meclisi; takvimler 1923 yılının 29 Ekim’ini gösterdiğinde Cumhuriyet yönetimini ilan etmiştir.

Bugün Cumhuriyet Bayramımızın 100. yıl dönümü.

Tam 100 yıl önce Cumhuriyet'imizin temeli atıldı.

Ankara, devletimizin merkezi olarak seçildi.

24 Ekim'de Lozan antlaşması yapılıyor.

Büyük karar, savaş ve mücadelelerin ardından,

tarihî karar dünyaya ilan edildi.

29 Ekim’de Cumhuriyet kurulmuştur. Padişahlık yönetimi ve döneminden çıktığımız çok önemli bir döneme geçiş oldu.

Bu özel gün ile birlikte seçme seçilme hakkımızın doğduğu gündür.

Başkumandan Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının ruhları şad olsun.

Cumhuriyetin ilanı, demokrasiye giden yolun başlangıcı olmuştur.

Güç artık halkın ve özgür demokrasinindir.

Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir.

Bu kadar rahat ve özgür yaşıyorsak, dünya ülkelerine yeri geldiğinde kafa tutuyor, yeri geldiğinde gücümüz ile kucaklıyorsak...

İşte bunun sırrı ve gücü Cumhuriyetimizde.

Dünyanın gözü kulağı canım ülkemde.

Güçlüyüz. Çünkü biz Türkiye Cumhuriyetiyiz.

Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun.

Her yıl haftalar öncesinden hazırlıklar yapılarak, bu özel günün hakkını vererek, 29 Ekim coşkusu Ülkemizde ve Kuzey Kıbrıs yavru vatanımızda kutlanan millî bayramımızdandır.

Cennet Vatanımızın her bir köşesinden Cumhuriyet Coşkusuna hazırlıklar tamamlandı.

Anıtkabir ve Dolmahçe Sarayındaki ziyaretler,

Ay yıldızlı şanlı bayrağımızın göklerdeki güzelliğiyle Ulu Önder ATATÜRK ve silah arkadaşları cumhuriyetin 100. yılında minnet, şükran ve saygı ile yad ediliyor..

Öğretmenlerimiz, öğrenci, veli, belediye, STK'lar, dernekler derken, ülkenin her bir köşesinden vatandaş, 29 Ekim'in hakkını veriyor.

Okullar caddesine yakın yaşadığımız için şanslıyız. Her bayramın ayrı güzelliğini geleceğimiz olan çocuklarımızın hazırlık ve törenlerine şahit oluyoruz.

Apartmanımızda minikler, ailede öğretmenlik yapan kardeşim Nuray'ın da bulunması, bayrama hazırlık sohbetlerinde heyecanımıza heyecan katıyor.

Öğretmenlerimizin miniklere ödevlerinde, özel bayrama ilişkin, şiir, resim, şarkı, tiyatro, hazırlarına şahitlik etmek, biz yetişkinleri miniklerinden daha çok heyecanlandırıyor. Nesilden nesile millî bayramlarımızın anlam ve öneminin aktarılması, yaşatılması, müthiş bir duygu.

Hayata tutunmak için, yolun başında olan, zeki, akıllı ve çok başarılı miniklerin güzel eğitim almaları, Atamızı anlatmak için yarışmaları, "Atamıza teşekkür için hazırlanıyorum. İzlemeye geleceksiniz dimi” demeleri tarifsiz mutluluk.

Büyük Atatürk, “Gençler yeni nesil sizin eseriniz olacaktır” demişti. İşte genç nüfusumuz artıyor. Ülkesine yakışan laikliğe, Cumhuriyet ve demokrasiye sahip çıkmak için yetişiyor.

İçimiz buruk. Komşu ülkede haftalardır süren savaş hepimizin içini acıtıyor. Savaşsız bir dünya olsun. Kimsenin canı yanmasın. Kimsenin ocağı sönmesin.

ATAM SANA MİNNETTARIZ.