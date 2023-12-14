Cumhuriyetin 100. Yılına özel 100 bin adet bitki üretildi

Mersin Toroslar Belediyesi, belediyeye ait serada Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. Yılına özel, çelikleme adı verilen yöntemle 100 bin bitki üretti. Toroslar ilçesinde bulunan parklar ve yeşil alanlarda bulunan ağaçlardan alınan tohumlar, belediye tarafından yeniden değerlendirilerek hem çevre dostu bir üretim yapılıyor hem de belediye bütçesine katkı sağlanıyor. Tohumlar, çelikleme yöntemi ile belediye serasında yeniden yetiştiriliyor, çiçekler ve bitkiler tüm ilçeyi süslüyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğü bünyesinde bulunan bin metrekarelik üretim serasında, toplamda 100 bin adet çelikleme, 15 bin adet tohumlama yapıldı, 30 bin adet bitki yetiştirildi.

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, sahip olunan yeşil alan miktarı en yüksek ilçelerden olduklarını vurguladı ve "Bitki ve çiçek üretimini kendi bünyesinde üreten ender belediyelerinden bir tanesiyiz. Amacımız, çocuklarımıza daha yeşil bir Toroslar bırakmak. Bitkiler budanıyor, seramızda çelik alma ile üretim yapılıyor. Üreten belediyecilik anlayışıyla hareket ediyoruz. Cumhuriyetimizin 100. yılına özel seramızdaki 100 bin adet bitkiyi çelikleme yöntemi ile yetiştiriyoruz. Böylelikle önemli bir tasarruf sağlamış oluyoruz. Türkiye Yüzyılı, üretimin yüzyılı anlayışıyla çalışmalarımızı sürdüreceğiz. İlçemizin her noktasının daha yeşil, daha güzel bir görüntüye ulaşmasını hedefliyoruz” açıklamasını yaptı.